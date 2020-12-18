Trafik sigortanız ve kaskonuzu bozdurmayın!

Trafikte yaşanan kazanın ardından zararın tazmin edilmesi için öncelikle zorunlu trafik sigortasına sonrasında da kaskoya başvurular yapılıyor.

Eğer haksız taraf olarak başvuru yapılırsa zorunlu trafik sigortası zararı karşılamıyor. Bu durumda araç sahibi kaskoya başvurup aracının onarımını sağlıyor.

Fakat çok küçük hasarlarda bile sigortaya başvurmak doğru sonuçlar oluşturmuyor. Ufak göçükler, çizikler için trafik sigortası ya da kaskoya başvurulursa araca hasar kaydı işleniyor. Küçük meblağlar olsa bile araçta hasarın görünmesi satış yaparken büyük sorunlara neden oluyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte boyaya ihtiyacı olmayan hasarlar göçük onarımı ile tamir ediliyor. Yüzde 90’a yakın başarıyla tamir edilen parçaların hem orjinalliği bozulmuyor hem de trafik sigortası ya da kaskoya hasar işlenip ertesi yılki primlerin artmasının önüne geçiliyor. İlandır...