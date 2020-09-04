‘Tele-Sağlık’ta kullanım sıklığı arttı’

Anadolu Sigorta Genel Müdürü ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Şencan, Habertürk kanalında yaptığı açıklamada; sektörde bütün hizmetlerin ve süreçlerin giderek dijital dünyanın içine girmeye başladığını, klasik yöntemlerden ziyade teknoloji kullanımının prim üretimindeki payının artıracağını söyledi. Şencan, son dönemde oto, konut ve sağlık sigortalarıyla ilgili ciddi gelişmeler olduğunu kaydetti. Sağlık tarafında farkındalığın arttığını kaydeden Şencan, tamamlayıcı sağlık sigortalarında yüzde 53’lük bir atış olduğunu ve 1 milyon kişiden 1.5 milyon kişiye çıktığını söyledi. Teknoloji kullanımı arttıkça siber saldırıların arttığının altını çizen Şencan, “Dijitalleşme bir yandan tüm şirketlerde artarken, bir yandan da bireyler tarafında hayatlar daha dijitale ve mobile bağımlı hale geliyor. Bütün bunlar siber sigortaların önemini artırdı. Bence önümüzdeki dönemde gelecek vaat eden branşlardan biri olacak sektörde” dedi.



YAPAY ZEKÂ 250 BİN SORUYU YANITLAYACAK



Sektörde yapay zekâ kullanımına kendi kurumundan örnek veren Şencan, Anadolu Sigorta’nın yapay zeka robotunun şu ana kadar 100 binin üzerinde soruya cevap verdiğini kaydetti. Şencan, “Bugüne 475 bin poliçe primi hesaplamış ve 230 bin kez tedarikçi faturası incelemiş. Devreye giren yeni kanallarla yapay zekâ robotumuzun bu yıl 250 binin üzerinde soruyu yanıtlayacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.



Bu dönemin bilançolara etkisini de değerlendiren Şencan; sağlık tarafında Covid 19’u poliçelere alınca bir miktar maliyetlerin arttığını belirterek şöyle devam etti: “Ama diğer taraftan da bu dönemde sigortalılar hastane ve sağlık kuruluşlarına gitmemeye başladılar. Bu taraftaki maliyetler düşünce de diğer taraftaki maliyetleri kompanse etti.” İlandır...