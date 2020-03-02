TARSİM Azerbaycan’a rol model oldu

TARSİM ve Azerbaycan Cumhuriyeti Agrar Sigorta Fonu arasında, 27 Şubat tarihinde, Bakü’de Tarım Sigortaları Alanında İş Birliği Niyet Beyanı imzalandı. TARSİM Genel Müdür Serpil Günal’ın katıldığı imza töreniyle ilgili TARSİM’den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi modelinin Azerbaycan’da kurulabilmesi amacıyla rehberlik edilen çalışmalar doğrultusunda; TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) ve Azerbaycan Cumhuriyeti Agrar Sigorta Fonu arasında İş Birliği Niyet Beyanı imzalandı. Niyet Beyanı kapsamında, kardeş ülke Azerbaycan’la tarım sigortasına ilişkin çeşitli başlıklardaki deneyimlerimizi paylaşıp, yeni sisteme destek sağlayacağız. Kurulacak yeni sistemin, Azerbaycan tarımına katkı sağlaması ve iş birliğinin her iki ülke için hayırlı olmasını dileriz.” İlandır...