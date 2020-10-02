Tamamlayıcı sağlıkta rekabet hızlandı

Aylık 30 TL’ye bile yaptırılabilen tamamlayıcı sağlık sigortaları, yeni içeriklerle zenginleştirildi. Tamamlayıcı sağlık sigortalarının kapsamı evde bakımdan check-up’a, doğum teminatından tüp bebek ve diş paketine kadar her türlü ihtiyaca cevap veren yeni içerikle daha da cazip hale geldi.

TALEP DAHA DA ARTACAK

2013 yılında hayatımıza giren ve SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde kullanılan bir sağlık sigortası olan ‘tamamlayıcı sağlık sigortası’na sahip kişi sayısının 2020 yılı sonunda 2 milyona ulaşması bekleniyor. Artan talebe bağlı olarak sigorta sektöründe faaliyet gösteren birçok şirket tamamlayıcı sağlık alanında ürün geliştiriyor. Her geçen gün yeni bir kampanya ile devreye sokuluyor. ‘Özel sağlık sigortası’na göre daha düşük primli olması, teminat yapısı açısından tüketici tarafında daha anlaşılır olması gibi nedenlerden dolayı yoğun bir talep gören ‘tamamlayıcı sağlık’ ürünlerinin önümüzdeki yıllarda da hem şirketler için hem de sigortalılar için ‘gözde’ ürün olacağı belirtiliyor.



EN YAYGIN ANLAŞMALI KURUM AĞINA SAHİBİZ



Herkesin pandemi ile birlikte sağlığın ve sağlık sisteminin insan hayatı için ne kadar değerli olduğunu deneyimlediğini kaydeden AXA Sigorta Satış

ve Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan, “Özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortaları için farkındalık artmaya başladı. Özellikle pandemiyi ve devamında salgın hastalıkları teminat kapsamına ilave ederek her durumda müşterilerimizin yanında olduğumuzu gösterdik” açıklamasını yaptı.



Tamamlayıcı sağlık sigortalarında büyümenin AXA’nın en önemli hedeflerinden biri olduğunu kaydeden İşcan, “AXA Sigorta olarak, tüm birimlerimizle birlikte oluşturduğumuz sağlık stratejimizi bu hassasiyetle takip ediyor ve aksiyonlarımızı alıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de bu branşta

2020 Haziran sonu prim üretiminde yüzde 19,38 olan pazar payımızı yukarılara taşımak niyetindeyiz” diye konuştu. İşçan, AXA Sigorta olarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında en yaygın anlaşmalı kurum ağına sahip şirket olduklarını vurguladı.

İHTİYACA UYGUN ÜRÜNLER GELİŞTİRİYORUZ

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın özel sağlık sigortası isteyen ancak bütçe ayıramayan, sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için SGK anlaşmalı özel hastaneleri tercih edenler için uygun bir ürün olması nedeniyle oldukça tercih edildiğine dikkat çeken Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, “Son iki yılda TSS’ye talep patlaması yaşandı. Özellikle Anadolu’daki sigortasız müşterilere sağlık güvencesi sağlama hızımız arttı. Bu branşta sigortalılarımız bizden, onları çok daha iyi tanımamızı ve özel hizmetlerle onların her zaman yanlarında olmamızı bekliyor. Sigorta hizmetlerindeki dijital uygulamalar da aslında bu sürecin bir parçası. Biz de müşterilerimizin kolaylıkla ulaşıp içeriğini anlayabileceği, teknoloji ile desteklenmiş ürünlere, hızlı ve ulaşılabilir olmaya ve tüm kanallarda ihtiyaçlara özel çözümler üretmeye odaklanmış durumdayız” dedi.

SEKTÖR İÇİN GELİŞEN VE BÜYÜYEN BİR PAZAR

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını gelişen ve büyüyen branşlardan biri olarak tanımlayan Doğa Sigorta Genel Müdürü Çoşkun Gölpınar, bu alanda bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet verdiklerini söyledi. Gölpınar, Tamamlayıcı Sağlık alanında büyümenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini kaydetti. Gölpınar, özellikle salgının teminatlara eklenmesinin de tüketici açısından önemli bir gelişme olduğunu kaydetti. Gölpınar, “Salgının teminat altına alınmış olmasını bugüne kadar primlerimize yansıtmadık. Gelecek için de yansıtmamayı amaçlamaktayız. Primlerimiz her zaman olduğu gibi sağlık verileri, aktüeryal değerlendirmeler ve kişi underwriting verileri ile belirlenecektir” diye konuştu.

HERKESİ GÜVENDE HİSSETTİRMEK İSTİYORUZ

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Gökalp “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüz ile sigortalılarımızın, özel hastanelerde alacakları hizmetin her aşamasında güvende hissetmelerini sağlıyoruz. Kanser, kalp hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet gibi en zorlu hastalıklarda dahi tedavi masraflarını; sigorta başlangıç tarihinden sonra meydana gelir gelmez, bekleme süresi olmaksızın karşılıyoruz” dedi. “Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın en önemli ayrıcalıklarından biri ise yatışlı tedavilerde gün sınırlaması uygulamıyor olmamız” diyen Gökalp, “Müşterilerimizi çok daha uygun primler karşılığında Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamına dâhil edebilmeyi hedefledik” diye konuştu.

REKABETÇİ ÜRÜNLER ÇIKARACAĞIZ

Ankara Sigorta Genel Müdürü Vefa Murteza, 2021 yılında rekabetçi ve müşteri taleplerini karşılayan Tamamlayıcı Sağlık ürünleri ile sektörde yer alacaklarını açıkladı. Pandemi sonrası sağlık poliçeleri ile ilgili farkındalığın arttığını kaydeden Murteza, “Pandemiyle birlikte sağlık, sağlık hizmetleri ve hizmetlere erişim, özel sağlık sigortası poliçelerinin avantajı gibi konulardaki farkındalık önümüzdeki yıllarda da önemini yitirmeden devam edecek. Tamamlayıcı Sağlık ürünü bizim için öncelikli hedefler arasında” diye konuştu.

KATILIM SAĞLIK’IN FAİZSİZ SAĞLIKTAKİ PAZAR PAYI YÜZDE 49’A ULAŞTI

Katılım Sağlık markasıyla sağlık kategorisinde faaliyet gösteren Katılım Emeklilik; 2020’nin ilk yarısını faizsiz sağlık sigortaları arasında yüzde 49.46’lık pazar payına ulaştı. Kısa sürede sağlık sigortalarından faydalanan kişi sayısını 24 bin kişiye ulaştıran Katılım Sağlık; 32 milyon TL prim üretti. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Sağlıkta; Tamamlayıcı Sağlık, Özel Sağlık, Seyahat Sağlık ve Yabancı Sağlık kategorileriyle hizmet veriyoruz. Her birinde farklı bir ihtiyaca odaklanıyoruz. Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık ile SGK’lı vatandaşlarımız Türkiye’nin dört yanındaki 500’ün üzerinde anlaşmalı hastanede katılım payı ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla isteyenler, yatarak ve ayakta tedavi seçeneklerinin her ikisini de tek poliçede alabilirken Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla da anlaşmalı özel hastanelerdeki yatarak tedavi güvencesi alabiliyorlar” diye konuştu.

ŞİRKETLER HANGİ ÜRÜNLERİ SUNUYOR?

AXA SİGORTA

AXA Sigorta, herkesin uygun fiyatlarla özel hastanelerde tedavi olma ayrıcalığından yararlanmasını sağlayacak 'Sağlığım Tamam' tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü hazırladı. Tamamlayıcı sigorta alanında geniş anlaşmalı hastane ağına sahip şirketin kampanya kapsamında aylık 30 TL'den başlayan fiyatlarla tamamlayıcı sağlık sigortası imkânı sunuyor.

ALLİANZ TÜRKİYE



İsteğe bağlı olarak ayakta tedavi ve ‘12 ay bekleme süresi olması kaydıyla’ doğum teminatı da eklettirilebiliyor. Ömür Boyu Yenileme Garantisi için ise 3 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması ile geçmiş sağlık risklerine bakılarak değerlendirme yapılıyor. Şirket, ürünü ilk kez satın alma yaş sınırını da 64’e kadar çıkardı.

ANADOLU SİGORTA



Küçük primlerle geniş teminatlar sunuyor. Yıllık 200 liradan başlayan primlerle alınabiliyor. Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında yalnızca yatışlı tedavi teminatları tercih edebileceği gibi yatışlı + yatışsız tedavi teminatlarını içeren poliçeler de bulunuyor. Bir ilke imza atarak tamamlayıcı sağlık sigortasına Tüp Bebek Teminatı ekleyen şirket, yine ferdi kaza teminatını da ek prim karşılığında poliçeye dâhil ediyor.

DOĞA SİGORTA



Doğa Sigorta, sunduğu tamamlayıcı sağlık ürününde yatarak tedavi ve yatarak + ayakta tedavili planlar sunuyor. Bunlara ek teminat olarak da check-up teminatı, diş paketi, erkekler için kontrol PSA, kadınlar için kontrol mamografisi olarak geniş bir teminat yapısı da sunuyor.

GENERALİ SİGORTA



Generali Sigorta’nın sigortalılarına yönelik hazırladığı yeni “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” ürünü, özel sağlık sigortalarına nazaran ekonomik bir avantaj sağlıyor. Aile üyelerinin poliçe kapsamına dahil edildiği durumda indirim olanağı da sağlıyor. Limitsiz yatarak tedavi, 6, 8, 10 veya 12 doktor muayenesine kadar ayakta tedavi ve isteğe bağlı 2 farklı (standart ve genişletilmiş) check-up teminatları bulunuyor.

SOMPO SİGORTA



Sompo Sigorta’nın Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde ilave ücret vermeden, yüksek standartlı bir özel sağlık sigortası hizmeti alınıyor. Kamu üniversite hastanelerindeki öğretim üyeleri muayeneleri için ödenecek fark ücretleri de kapsam dahilinde. Sompo Sigorta Koronavirüs salgın hastalığının tedavisinde de (Covid-19) sigortalının yanında. Şirketin tedavi giderlerinin karşılanmasına ek olarak, “Hastanede Gündelik Yatış Tazminatı” kapsamında ödediği nakit para tutarı da sözkonusu. Aile indirimi de sunuluyor.

TÜRKİYE SİGORTA



Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için özel anlaşma yapılan tüm sağlık kurumlarında yılda 10 vaka ile sınırlı olup tedavi harcamalarının yüzde 100’ünü karşılıyor. Ayakta tedavi teminatında bulunan 10 defa doktor muayenesine bağlı olarak uygulanacak tetkikler (Tahlil, röntgen, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi) yine aynı muayene limiti içinden karşılanıyor. Yatarak tedavide özel anlaşma yapılan tüm sağlık kurumlarında limitsiz ve yüzde 100 geçerli.

KATILIM EMEKLİLİK

Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile beklenmedik sağlık sorunlarında hem SGK hem de Katılım Emeklilik ile anlaşmalı özel hastanelerde yatarak tedavilerde fark ücretlerini bütçeye uygun primlerle güvence altına alıyor. Ayrıca Diş sağlık Paketi ile yılda bir kez ek ücret ödemeden yararlanabileceğiniz diş hekimi muayenesi, diş röntgen filmi ve diş taşı temizliği hizmetleri sunuyor.

GROUPAMA



Özel hastanede limitsiz yatarak tedavi, fark ödemeden check-up gibi imkânlar tanıyor. Özel indirim ile aile üyelerini de koruma altına alıyor. Yatarak tedavi sırasında ameliyat masraflarını ve ameliyat sonrası gerekli olan fizik tedavi masraflarını kapsıyor.

AKSİGORTA



SGK Anlaşmalı özel hastanelerde SGK’nın karşılamadığı veya ücret limitlerini aşan tedavi giderlerini karşılıyor. Aksigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için özel anlaşma yapılan tüm sağlık kurumlarında yılda 10 defa kullanım hakkı ile yüzde 100 olarak hizmet alınabiliyor. 3 yıl kesintisiz sigortalı olunması halinde ömür boyu yenileme garantisi sunuyor. 15 günlük bebekler ve 18 yaşından küçük çocuklara özel tek başına sigorta imkânı sağlıyor. İlandır...