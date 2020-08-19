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GeriSigorta Son dakika... Bakan Pekcan: Fuarlar 1 Eylül'de yeni önlemlerle düzenlenecek
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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 19.08.2020 - 13:29,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pekcan: Fuarlar 1 Eylül'de yeni önlemlerle düzenlenecek

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Son dakika... Bakan Pekcan: Fuarlar 1 Eylül'de yeni önlemlerle düzenlenecek
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan fuarlara ilişkin olarak 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerin alınacağını söyledi.

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

COVID-19 nedeniyle daha önce ertelediğimiz fiziki fuarlarımızdan açık alanda gerçekleştirilenler normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz’dan itibaren düzenlenmeye başlamıştı.

Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül’den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacak.

Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek.

Katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişleri sağlanacak.

Ayrıca, ziyaretçi sayısı, stantların yerleşim planları, dezenfektasyon gibi belirlenen tüm kurallara yönelik denetimler TOBB tarafından veya görevlendireceği oda/borsa tarafından yapılacak.

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