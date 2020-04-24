Sigortaya en çok bu dönemde ihtiyaç var

Türkiye’de ilk COVID 19 vakanın görüldüğü günden itibaren tüm iş süreçlerini dijitale taşıyarak müşterilerine ve tüm paydaşlarına sundukları hizmeti kesintisiz şekilde devam ettirdiklerini ifade eden Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, aldıkları tedbirlerle ilgili şunları söyledi: “Salgının başladığı ilk günden itibaren, müşterilerimize verdiğimiz hizmeti kesintisiz sürdürebilmek adına, tüm acentelerimiz uzaktan çalışma sistemine geçiş yaptı. Müşterilerimiz bize; acentelerimiz, iş ortaklarımız, dijital kanallarımız ve çağrı merkezimiz üzerinden dilediği zaman ulaşabilir. Ayrıca web sitemiz ve Sompo Mobilo uygulamamız ile müşterilerimiz istedikleri zaman poliçelerini inceleyebilir; anlaşmalı kurumlarımızı görüntüleyebilir. Ayrıca hasar süreçlerimizi de dijital alt yapımız sayesinde daha da basitleştirerek süreci hızlandırdık. Müşterilerimiz dijital kanallarımız üzerinden hasar ihbarında bulunabilir ve varsa hasarlarının son durumunu öğrenebilir.”

önlemleri kapsamında, ‘Tamamlayıcı ve Özel Sağlık Sigortası’ ürünlerinde Koronavirüs (Covid-19) tedavisini teminat altına aldıklarını kaydeden Ortaç; sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koranavirüs salgını ile mücadelede; hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığını korumak ilk hedefimiz ve bu doğrultuda topluma karşı olan sorumluluklarımızın farkındayız. Kurulduğu ilk günden bu yana, toplumun güvenlik, sağlık ve mutluluğuna bir bütün olarak katkıda bulunma hedefiyle çalışan bir marka olarak; ‘Tamamlayıcı ve Özel Sağlık Sigortası’ ürünlerimizde salgın hastalıklar kapsam dışı olmasına rağmen Koronavirüs (Covid-19) Koronavirüs tedavisini teminat altına aldık. Sompo Sigorta’dan tamamlayıcı veya özel sağlık sigortası bulunan sigortalılar için pandemi hastanesi olarak belirlenen tüm anlaşmalı özel hastanelerde, Koronavirüs tedavisine ilişkin ortaya çıkabilecek fark ücretleri ve tedavi giderleri, poliçelerindeki mevcut şartlar, limitler ve uygulama esasları dahilinde indirimler ve ödeme kolaylıkları sağladık.” İlandır...