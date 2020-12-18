Sigortadan erken ayrılanlara ücret iadesi

Sigorta poliçesini iptal etmek isteyenler ücret iadesi alıyor. Trafik sigortası, sağlık sigortası, hayat sigortası, konut sigortası gibi süreli poliçeye sahip ürünler iptal edildiğinde kalan sürelere ilişkin ücret iadeleri sigorta şirketi tarafından sigortalıya geri ödeniyor.

Bunun için sigortacınıza başvurarak ücret iadesi alabiliyorsunuz.

DASK’TA GEÇERLİ DEĞİL

Ücret iadesi DASK poliçelerinde geçerli olmuyor. DASK poliçeleri zeyil ile bir başkasına aktarılabiliyor. Bu durumda satılan bir konutun poliçesi yeni alıcısına aktarılabilirken, satılan konut yerine yeni konut alındıysa DASK poliçesi yeni konuta aktarılabiliyor. İlandır...