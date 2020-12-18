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Sigorta
Haber Giriş: 18.12.2020 - 13:16 | Son Güncelleme:

Sigortadan erken ayrılanlara ücret iadesi

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Sigortadan erken ayrılanlara ücret iadesi
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Trafik, sağlık, hayat sigortası gibi birçok kalemde toplanan riskleri teminat altına alan paketler poliçe süresi öncesinde iptal edilirse ücreti iade ediliyor.

Sigorta poliçesini iptal etmek isteyenler ücret iadesi alıyor. Trafik sigortası, sağlık sigortası, hayat sigortası, konut sigortası gibi süreli poliçeye sahip ürünler iptal edildiğinde kalan sürelere ilişkin ücret iadeleri sigorta şirketi tarafından sigortalıya geri ödeniyor.

Bunun için sigortacınıza başvurarak ücret iadesi alabiliyorsunuz.

DASK’TA GEÇERLİ DEĞİL

Ücret iadesi DASK poliçelerinde geçerli olmuyor. DASK poliçeleri zeyil ile bir başkasına aktarılabiliyor. Bu durumda satılan bir konutun poliçesi yeni alıcısına aktarılabilirken, satılan konut yerine yeni konut alındıysa DASK poliçesi yeni konuta aktarılabiliyor. İlandır...

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