Sağlık sigortasında işleri ‘tek ekran’la kolaylaştırıyoruz

2019 Eylül ayında TSS’ye sahip 1.1 milyon sigortalı varken, bu sayı 2020 Eylül ayı itibari ile 1.6 milyonu geçti. Talebin artmasında sigorta şirketlerinin Covid-19’u da tamamlayıcı sağlık paketlerinin içine dâhil etmesinin de etkisi büyüktü. Öte yandan tüketici kendine uygun doğru ürünü bulmak için bu dönemde ürün karşılaştırma platformlarına yöneldi. Trafiği artan karşılaştırma platformları, daha kapsamlı bir hizmet verebilmek için yeni datalar ve hizmetlerle atağa geçti. Türkiye’deki tüm sigorta şirketlerinin bilgilerini tek bir platformda toplayan Tamamlayicisaglik.com’un da pandemi döneminde ziyaretçi sayısı önemli oranda arttı. Pandeminin etkisiyle tamamlayıcı sağlık ürünlerine ilginin arttığını açıklayan Tamamlayicisaglik.com’un kurucusu Gencay Genç, tamamlayıcı sağlık ürünlerini araştıran tüketiciye bu dönemde daha da katma değerli bir hizmet verebilmek için yeni projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Genç, anlaşmalı kurum datalarını oluşturduklarını ve bu sayede tüketicilerin tamamlayicisaglik.com üzerinden sigorta şirketleri, sağlık sigortası ürünleri ve anlaşmalı sağlık kurumlarına kadar sektördeki tüm alternatifleri karşılaştırıp kendilerine uygun ürünü seçebildiğini açıkladı. Bu kapsamda öncelikle Türkiye’deki tüm sigorta şirketlerinin bilgilerini tek bir platformda topladıklarını belirten Genç, “Bu proje üzerinde uzun bir süredir çalışıyoruz. Piyasadaki sağlık sigortası ürünlerini, kapsamlı ve anlaşılır bir şekilde karşılaştırma imkânı sunuyoruz. Şirketlerin anlaşmalı olduğu tüm sağlık kurumlarını en güncel haliyle tek bir ekranda görülebiliyor. Böylelikle sigortalı satın alacağı TSS ürününün tüm Türkiye’de hangi hastanede geçip geçmediğini tek bir ekranda görebiliyor” dedi.

EN ÇOK HASTANELERİ SORUYORLAR



Genç, ‘Anlaşmalı Sağlık Kurumları’ ile ilgili projeyi neden hazırlamaya karar verdiklerini ise şöyle anlattı: “Sağlık sigortası araştıran müşterilerimiz sağlık poliçesi satın alırken en çok hangi hastanelerde geçtiğini merak ediyor. Ya da iki sigorta şirketinin sunduğu ürünlerin hangisinin daha fazla hastanede kullanılabileceğini öğrenmek istiyor. Normalde bu soruların cevaplarını vermek için biz aracı kurumlar aynı ayrı bütün sigorta şirketlerinin ekranlarına giriyoruz. Her sigorta şirketinin internet sitesi de ayrı bir serüven. Ürün isimleri belli değil. Networkleri ve ürünleri birleştirerek yazmışlar. Bizler bile zorlanıyoruz. Tüketici için ise daha karışık bir durum söz konusu. Bazen kapanmış hastaneler bile listede olabiliyor. Doğru bir data için hastaneleri tek tek aradık.” İlandır...