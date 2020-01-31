Quick Sigorta’ya eğitime destek plaketi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya Valiliği tarafından düzenlenen ‘Antalya Hayırseverler Buluşmasına’ katıldı. Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar’ın da katıldığı toplantıda 78 hayırsevere plaket verildi.

Toplantıda Quick Sigorta’nın Alanya Mahmutlar’da yaptırdığı 32 derslikli okulun inşaat ilerleyişi hakkında Bakan Selçuk’a bilgi veren Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve Maher Holding ve Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu’na ayrıca eğitime katkılarından dolayı plaket ve teşekkür belgesi verildi.



ARALIK AYINDA TEMELİ ATILMIŞTI

Quick Sigorta, eğitime verdiği desteği anlamlı bir yatırımla sürdürdü. Quick Sigorta, Antalya İl Eğitim Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Valiliği ile işbirliğiyle hayata geçirilen; Alanya’nın Mahmutlar mahallesinde 32 derslikli son derece modern bir ilkokul olarak tasarlanan Quick Sigorta Gülseren – Hüseyin Doğan İlkokulu projesinin temelleri Aralık ayının başında yapılan bir törenle atılmıştı. İlandır...





