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Sigorta
Haber Giriş: 17.09.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Otomobilinizin camı mı kırıldı? Kaskonuz karşılar

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Otomobilinizin camı mı kırıldı? Kaskonuz karşılar
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Kasko şirketleri otomobillerde meydana gelen cam kırılmalarına ilişkin olarak teminatlar sunuyor. Her kasko şirketi farklı teminat sunsa da otomobilde cam kırılması kaskoyu bozmuyor.

Trafikte, hava muhalefetinde, kötü niyetli kişiler ya da halk tarafından ortaya çıkan kargaşalarda otomobillerin camları hasar alabiliyor. Kaskosu olan otomobillerde zarar sigorta şirketi tarafından anında karşılanıyor.

Kasko şirketlerine göre değişiklik gösterse de yılda 4 defaya kadar cam değişimi yapılabiliyor. Cam değişimlerinde kasko hasarsızlık indirimi bozulmuyor.

Anlaşmalı araç servisinde takılan camdan ücret alınmaz iken anlaşması olmayan bir serviste yapılan işlemin ödemesi önce sigortalı tarafından yapılıyor. Sonrasında ödenen ücret, sigorta şirketi tarafından sigortalıya geri ödeniyor.

CAM KIRILMASI HASARINDA İSTENEN BELGELER

  • Kasko poliçesinin aslı ya da fotokopisi,
  • Sigortalı beyanı,
  • Kasko prim makbuzu,
  • Kırılan camın detaylı fotoğrafları
  • Ruhsat aslı ya da fotokopisi
  • Cam hasarı hırsızlık sonucu oluşmuşsa karakol tutanağının aslı gibidir onaylı fotokopisi gerekir. İlandır...
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