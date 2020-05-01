Korona günlerinde sigorta haberleri okunma rekoru kırdı

Tur Assist’in sigorta sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığı ve ocak ayında faaliyete geçen yeni projesi ‘Medya Assist’ yakaladığı erişim ve okunma istatistikleri ile kısa zamanda büyük bir başarıya imza attı. Medya Assist, toplumda sigorta bilincini daha geniş kitlelere, doğru kanallar üzerinden ulaştırılması kapsamında oluşturuldu. İçerikleri Sigorta Medya tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin önde gelen beş büyük gazetesinin web sitelerinde ‘sigorta’ kategorisini oluşturarak; sigorta şirketlerinin ve acentelerin haber, banner, röportaj veya video içeriklerine yer veren Medya Assist, Ocak ayında faaliyete geçtiği günden bugüne artan bir ivme ile büyümeye devam etti. Medya Assist’in üç aylık gibi kısa bir süre dönemde aylık sayfa görüntülenmesi şimdiden 9.5 milyon, aylık tekil ziyaretçi sayısı ise 8 milyona ulaştı.



DEĞİŞEN DÜNYAYA UYUM SAĞLAMAK LAZIM



Tur Assist Kanal Yönetimi ve Pazarlama Direktörü Rozli Mazon, Medya Assist’in geldiği noktayı değerlendirerek, “Türkiye’nin en çok okunan beş önemli gazetesinin internet sitelerinde iş ortağımız olan olmayan tüm sigorta şirketlerine ve acentelere haber ve banner desteğini kapsayan bir hizmet paketi sunuyoruz. Dijital kanallarla, ölçülebilir sonuçlarda geniş kitlelere ulaşmak isteyen tüm sigorta şirketlerinin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. İlandır...