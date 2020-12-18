Konut sigortası komşuya verilen zararı karşılıyor mu?
Konut sigortası yaptıranlar karşı tarafa verdikleri zarara ilişkin olarak da teminat almak istiyor. Konut sigortasına eklenen teminatla bu durum aktifleşiyor.
Ev fiyatlarının sürekli arttığı ortamda teminat altına almak için konut sigortası yaptırmak gerekiyor. Deprem, yangın, doğal afetler, hırsızlık, cam kırılması gibi tüm kötü durumları teminat altına alan konut sigortası komşulara verilen hasarı da karşılıyor.
Eve su basması, yangın çıkması gibi durumlarda komşuya verilen zararı sigorta karşılıyor. Tabi ki bunun için konut sigortasına komşu mali sorumluluk teminatının teklenmesi gerekiyor. Teminat eklenmiş olsa bile teminat limitleri kontrol edilmesi düşük ise yükseltilmesi talep edilebilir. İlandır...
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