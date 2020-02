Kaskonuz var ama mini onarımdan yararlandınız mı?

Otomobil sahibi olanlar araçlarını güvence altına almak için kasko poliçesi yaptırıyor. Kaza, hırsızlık, yangın, doğal afetler, terör, sel gibi olumsuzluklara karşı kasko sigortası her zaman müşterisinin yanında oluyor.

Kasko yaptırırken dikkat edilmesi gereken ve sigortalıların çok da fazla bilmediği bazı yan haklar var. Kasko, hasarsızlığı bozmadan birçok mini hasarın onarımını hızlı ve pratik şekilde gerçekleştiriyor.

Aracına kasko yaptıran kişi, öncelikle araç üzerine sonradan ve ekstra olarak takılmış tüm aksesuarları sigorta şirketine bildirmesi gerekiyor. Multimedya sistemleri, LPG sistemi, müzik sistemleri gibi ekstralar poliçeye eklenerek güvence altına alınmalı.

MİNİ ONARIM KAPSAMINA NELER GİRİYOR?

Trafikte olan araçların her an kazaya karışma ihtimali bulunuyor. Küçük çizikler, cam çatlaması, sigara yanıkları, ayna kırılması, far kırılması gibi sorunlar hemen herkesin başına gelen olumsuzluklar olarak biliniyor.

Her ne kadar iyi sürücü olunsa da karşı taraftan gelebilecek tüm tehlikelere karşı hem araç sahibi hem de araç hedef olabiliyor.

HASARSIZLIK DA TEMİNAT ALTINA ALINIYOR

Bazı sigorta şirketleri hasarsızlık koruma teminatları vererek poliçedeki hasarsızlık seviyesini koruyor ve mini onarımlarla araçlarda meydana gelecek küçük sorunları gideriyorlar.

Kasko firmalarının anlaşmalı olduğu mini onarım şirketleri araçlarda meydana gelen küçük boya hasarlarını, göçükleri ücretsiz olarak onarıyor. 4 adet boyalı göçük, 8 adet boyasız göçük, cam çatlağı, deri çiziği, sigara yanıkları mini onarım kapsamında poliçe dönemi içerisinde ücretsiz olarak onarılıyor. Mini onarım yapılırken bazı sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu servislerde onarım yapılırken vale hizmetinden de yararlanılabiliyor.