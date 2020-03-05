Kasko priminizin düşük çıkması için dikkat edin

Trafikte bulunan bütün araçlar risk altında bulunuyor. Riskler araç park halinde olsa da devam ediyor. Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için önlem olarak kasko sigortası yaptırılması gerekiyor.



İnternet sitelerinin gelişimiyle birlikte kasko fiyatı almak saniyeler kadar az sürüyor. Plaka, marka, model, T.C. Kimlik numarası gibi veriler girildiğinde Türkiye’deki sigorta şirketlerinin prim dökümüne hemen ulaşılabiliyor.



İçlerinden hem primi uygun olan hem de teminatları yüksek tutulan poliçeler tercih ediliyor. Özellikle uzun taksit yapan sigorta şirketleri daha çok tercih sebebi oluyor.



DÜŞÜK FİYAT, YÜKSEK TEMİNAT



Hemen herkes düşük fiyatlı ve teminatları yüksek kaskoyu tercih ediyor. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken konu aracın fiyatı, motor gücü, sürücünün yaşadığı bölge, sürücünün emekli olup olmadığı, sürücünün kaza geçmişi gibi etkenler primleri doğrudan etkiliyor. Trafikte ne kadar dikkatli olunursa, hem aracın hem de sürücünün trafikteki sicili temiz olursa kasko primi de düşük çıkıyor.



UCUZ KASKO İÇİN NE GEREKİYOR?



Bazı marka araçların kasko primleri yüksek tamir masrafları nedeniyle yüksek çıkıyor. Bu nedenle piyasada nadir bulunan araçlardan kaçınmak gerekiyor.

Güçlü motora sahip araçlar trafikte kaza yapma riski yüksek olmasından dolayı kasko bedelleri yüksek çıkıyor. Bu nedenle ortalama bir araç seçilerek kasko primi düşük tutulabilir.



Trafikteki siciliniz de kasko fiyatlarını etkiliyor. Özellikle hız ihlali yapan sürücünün kasko primi yüksek çıkabilir. Bunun nedeni ise yüksek risk grubu içine alınmasından kaynaklanıyor. Kurallara riayet eden sürücülerin kasko primleri düşük çıkacaktır.



Aracın hangi şehirde olduğu da kasko primlerini belirlemekte büyük etken olarak karşımıza çıkıyor. Büyükşehirlerde bulunan araçlar daha fazla risk altında olmasından dolayı primleri yüksek çıkabilir.



Sürekli kaza yapan bir sürücünün kasko primi yüksek çıkacaktır ve hasarsızlık indirimi de ortadan kalkar. Trafikte dikkatli ve kaza yapmayan sürücülerin kasko primleri oldukça düşük çıkar ve hasarsızlık indirimlerini en üst basamağa kadar çıkarabilirler. İlandır...