Groupama’ya Kristal Elma’dan 2 ödül

Covid-19 salgını nedeniyle bu yılki ödüller, 24 ve 25 Aralık’ta Kristal Elma sosyal medya hesapları üzerinden açıklandı. Groupama Sigorta’nın kazandığı Kristal Elma ödülleriyle ilgili görüşlerini aktaran Groupama Sigorta Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Frederique Guegan Tayar, “Türkiye’nin en önemli yaratıcılık ve pazarlama ödüllerinden biri olarak görülen Kristal Elma’da iki kategoride birden ödüle layık görüldüğümüz için çok mutluyuz. Kasko sigortası reklam filmlerimizle “Bizden İsteyin” diyerek, sigortalıların hayatlarını kolaylaştıracak hizmetleri sağlamaya odaklanırken, sıcak bir iletişim tarzıyla kapsamlı asistans hizmetlerimiz ile her an yanlarında olduğumuzu göstermek istedik” dedi. Groupama Sigorta, kasko sigortasında sunduğu Asistans Ekstra Plus hizmet paketi ile 30 güne kadar üst segment ikame araç hizmetine vurgu yaptığı, üç seriden oluşan ve ‘Bizden İsteyin’ temasıyla hazırlanan reklam filmlerini TV, dijital ve sosyal medyada yayınlamıştı. İlandır...