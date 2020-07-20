Evinizdeki cam ve aynaları güvence altına alın

Herkesin evinde cam ve ayna türü kırılmaya müsait ürünler bulunuyor. Bazı camlar da değerli olabiliyor. Bunların hasar görmesine karşı sigorta yaptırarak cam ve ayna türü ürünleri teminat altına alabiliyorsunuz.

Herhangi bir fırtınada, deprem anında kırılacak olan cam, ayna gibi eşyalar için konut sigortasına cam kırılmasına ilişkin klozu ekletmeniz sorunların önüne geçmenizi sağlıyor.

Cam ve aynanın dışında aldığınız teminatla birlikte vitraylar, balkon camları, pencere, kapı, vitrin, dolap, raf ve cam üzerindeki süsleme ve işlemeler teminat altına alınıyor.

Cam, ayna ya da diğer ürünlerde ortaya çıkan hasarları sigorta şirketinize bildirerek zararı tazmin edebilirsiniz. İlandır...