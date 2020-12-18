Dünya sigorta sektörü ‘kömürsüz hayat’ için harekete geçti

Küresel ısınmanın önüne geçmek için elini taşın altına koyan dünya sigorta devleri bu sayede ciddi bir çevresel risk yaratan kömür kullanımından çıkışa ivme kazandırmayı hedefliyor. 11 ülkedeki 19 kuruluşun katkısıyla hazırlanan ‘Geleceğimizi Sigortala: Sigortacılık; Fosil Yakıtlar ve İklim Değişikliği 2020 Karnesi’ yayınlandı. Karne, sigorta sektörüne öncülük eden 30 şirketin fosil yakıt yatırımlarını, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarını ve poliçelerini değerlendiriyor.



TEMİNATLAR KISITLANIYOR



Avrupa ve Avustralya’daki sigorta şirketlerinin çoğunda artık kömür için sigorta teminatı sağlanmıyor. Bunun yanı sıra çevreye dost yatırımları destekliyor. Küresel ısınmayı 1.5 santigrat dereceyle sınırlandırma hedefine uygun projeleri özel bir yere koyan sigorta sektörü bu sayede düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi teşvik edici çalışmalara imza atıyor.



Bu yıl ‘Sigortacılık, Fosil Yakıtlar ve İklim Değişikliği 2020 Karnesi’ne göre katran yağına sağladığı sigorta teminatını kısıtlayan veya sonlandıran sigorta şirketi sayısı 1 yılda 4’ten 9’a yükseldi. Suncrop Şirketi tüm petrol ve doğalgaz sigorta teminatını aşamalı olarak durdurma planını açıklayan ilk şirket oldu. Küresel ısınma konusunda bilinçlenme Doğu Asya pazarında da başladı. Samsung Fire & Marine, kömürü sigortalamayı bırakacağını açıkladı. Japonya’nın üç büyük sigortacısı olan Tokio Marine, Sompo ve MS&AD ile Çin‘den Ping An sigortalamayla ilgili temel kısıtlamalar açıkladı.



SİGORTA ŞİRKETLERİNİN KARNESİ



• Rapora göre birincil sigorta pazarının yüzde 12,9’unu ve reasürans pazarının yüzde 48,3’ünü temsil eden 23 sigorta şirketi, kömür projelerine yönelik teminatlarını sonlandırdı ya da sınırlandırdı.



• 65’ten fazla sigorta şirketi kömürü portfolyosundan çıkaran ya da yeni kömür yatırımı yapmamayı taahhüt eden politikaları benimsedi.

• AXA ve Swiss Re, fosil yakıt sigortalamayı sonlandırma konusunda lider şirket oldu. Bu şirketleri ise Hannover Re, Zurich ve Munich Re izledi. Bu şirketlerin politikaları hem kömürü hem de katranlı kumu kapsıyor.



• Kasım ayında, Samsung Fire & Marine, Asya’da bu kapsamda harekete geçen ilk sigorta şirketi oldu.



• Legal & General, diğer öncü iklim faaliyetleri alanında en yüksek puanı elde etti. Bu kategori, sigorta şirketlerinin öncelikle 1.5 °C iklim hedefine yönelik taahhütlerini ele alıyor. Aviva, Zurich, Munich Re, QBE ve AXA, bu kategoride yüksek puan alan diğer şirketler oldu.



• SCOR ve AXA yatırımları sonlandırma konusunda başı çeken şirketler oldu. Bu şirketleri Swiss Re, Allianz ve Zurich takip etti. İlandır...