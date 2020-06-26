Doktordan sigortacısına teşekkür mektubu

Sigorta sektörü de şirketinden acentesine, asistans hizmetlerinden servis hizmetlerine kadar sağlık çalışanlarına önemli avantajlar sağladı. Kimileri sağlık personeline poliçelerde artı indirimler verdi, kimileri de araçlarını dezenfekte etti. Şimdi ise bir teşekkür de sağlık görevlisinden sigorta şirketine ve acenteye geldi.

Iğdır’ın Aralık İlçesi’nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Engin Yola, aldığı hizmetten dolayı hem acentesine hem de sigorta şirketine teşekkür mektubu yazdı. Yola’yı memnun sigortalı yapan olay ise şu şekilde gerçekleşti.

Koronavirüs salgını süresince Iğdır’dan görev yeri olan Aralık ilçesine gidiş-dönüş yapan Yola’nın aracı arızalandı. Aracını devamlı götürdüğü servise götüren Yola, motor fanında bir sıkıntı olduğunu öğrendi. Bu süreçte aracın gerekli parçaların değişimi için başka bir şehirdeki servis merkezine gitmesi gerekiyordu. Yola, bu konuda araçsız kalacağı ve sıkıntı çekeceği için 5 yıldır aracının kaskosunu yaptırdığı acentesi ile görüştü. Aracım bir gün içinde servisten çıktı

Bundan sonraki gelişen olayları ise Yola, şu şekilde anlattı: “Sabah saat 8.00’da muayenehanemde olmam gerektiği için böyle bir durumda aracımın olmayışı beni gerçekten zorlayacaktı. Belirtmiş olduğum sorundan dolayı aracımın Erzurum’daki yetkili servise götürülüp gerekli parça değişimi yapıldıktan sonra tekrar geri getirilmesi gerekiyordu. Sigorta şirketim Axa Sigorta’ya bir talep yazısı yazdım ve içinde bulunduğum durumu onlara izah ettim. Hemen ertesi gün Axa Sigorta tarafından durumuma ilişkin geri dönüş sağlandı. Bana yardımcı olabileceklerini bildirdiler. Bu olumlu dönüş üzerine aracımı belirtilen tarihte çekiciye teslim ettim. Aracım Erzurum’daki yetkili servise götürüldü. Orada gerekli parçalar değiştirildikten sonra aynı gün içerisinde tarafıma teslim edildi. Poliçemde teminat olarak en yakın servise götürülmesi gerektiği yazıyor. Normal şartlarda aracımın Van’daki servise götürülmesi gerekiyordu. Üstelik bu durumda aracın tarafıma geri getirilme imkânı da sunulmamıştı. Fakat Axa Sigorta, talebimi geri çevirmedi ve aracımı Erzurum’a götürüp sorunu giderildikten sonra bana geri getirdi. Normal bir süreçte bunun yapılabileceğini düşünmüyorum. Sigortacımın hassasiyetine bir kez daha teşekkür ediyorum.”

İyi ki kasko yaptırmışım

Başına gelen bu olaydan sonra sigortanın önemine de dikkat çeken Yola, şunları söyledi: “İnsan, bazı zamanlarda sigorta/kasko yaptırmayı gereksiz görebiliyor. Ancak ben, son zamanlarda yaşamış olduğum sıkıntılı süreçten sonra bunun, kesinlikle lüzumsuz görülmemesi gereken mühim bir husus olduğunu anladım. Eğer ‘Kaskomu yaptırmayayım’ deyip bu işi olabildiğince erteleseydim başıma gelen bu olumsuzluk belki de beni daha müşkül durumlara sokacaktı. Kaskoya ödediğim meblağdan daha fazlasını çekiciye ödemek zorunda kalacaktım. O sebeple her zaman ‘iyi ki sigortamı yaptırmışım’ diyorum.” İlandır...