DASK ile evinizi güvence altına alın

Türkiye deprem kuşağı üzerinde bulunan coğrafyada bulunuyor. Depremin nerede ve ne zaman olacağına dair bilgi bulunmuyor. Olası bir depreme karşı konutun güvence altına alınması ise Zorunlu Deprem Sigortası’ndan geçiyor.



Zorunlu Deprem Sigortası, devlet tarafından vatandaşa sunulan bir güvence olarak karşımıza çıkıyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) evleri depreme ve depremin neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi olumsuzluklara karşı güvence altına alıyor.



Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak ise oldukça kolay ve hızlı şekilde gerçekleşiyor. Herhangi bir sigorta acentesi ya da banka şubesine giderek adres bilgileri verilerek DASK poliçesi yaptırılabiliyor.



PRİMLER NASIL BELİRLENİYOR?



Her yıl yenilenen poliçede prim tutarları konutun yapı tarzına, brüt yüz ölçümüna, inşa yılına, kat sayısına ve bulunduğu mahalledeki risk grubuna göre hesaplanıyor. DASK prim tutarları oldukça cüzi miktarlarda oluyor ve kredi kartlarına da taksitle yansıtılabiliyor.



HER YIL YENİLEME İNDİRİMİ VAR



Poliçesini düzenli olarak yenileyenler için DASK indirim uyguluyor. İnşaat tarihi ve kat sayısına göre de indirimler uygulanabiliyor.



HASAR ANINDA NE YAPILMALI?



Herhangi bir depremden sonra poliçe sahibi konutunda deprem hasarı tespit etmesi halinde ALO DASK 125 Çağrı Merkezi’ni arayarak hasarının tazmin edilmesini talep edebilir. Hasar bildirimi yapılmasının ardından eksper konutu ziyaret ederek hasarın boyutuna ilişkin raporunu tutup hasar takip dosyası açıyor. Sonrasında ise DASK ortaya çıkan hasarın giderilmesi için sigortalıya ödeme yapıyor.



Ödeme tapu sahibine yapılıyor ve en yakındaki banka şubesinden hasar ödemesi nakit olarak alınabiliyor.



DEPREM SONRASI DESTEK



Zorunlu Deprem Sigortası olan malikler depremin ardından evlerine gelen maddi zararları hızlıca DASK sayesinde gidererek hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilirler.



DASK NEYİ KARŞILAR?



DASK, temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar, yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümlerini de teminat altına alıyor.



DASK NEYİ KARŞILAMAZ?



DASK, enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar, her türlü taşınır mal-eşya ve benzerleri, tüm bedeni zararlar ve vefat, manevi tazminat talepleri, deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar, depremden bağımsız olarak binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararları karşılamıyor.



AZAMİ OLARAK 240 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDENİYOR



DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlıyor. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı bütün yapı tiplerinde 240 bin lira olarak belirlendi.



HANGİ BİNALAR DASK KAPSAMINA ALINIR?



Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri teminat kapsamına alınarak sigortalanabiliyor.