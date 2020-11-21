AvivaSA, bakım sigortasını radarına aldı

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES), yaşlılara yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken AvivaSA Emeklilik ve Hayat, toplumda yaşlılığa karşı bakış açısını değiştirmek ve yaşlanma algısını pozitife dönüştürmek hedefiyle başlattığı ‘Her Yaşta’ kurumsal sosyal sorumluluk projesinin bir adımı olan ‘Yaşı Yok’ farkındalık kampanyasını hayata geçirdi. AvivaSA Genel Müdürü Fırat Kuruca “Yaşlı bakım sigortası radarımızda” dedi.



TABULARI YIKMAK İSTİYORUZ



Kuruca, ‘Yaşı Yok’ farkındalık kampanyası ile ilgili olarak şunları söyledi: “Kampanya ile genç, yaşlı, çocuk fark etmeden yaygın bir şekilde yapılan yaş ayrımcılığıyla ilgili tabuları yıkmak istiyoruz. Aslında, dilimize yerleşmiş deyimlerde, atasözlerinde bile yaş ayrımcılığı yapıyoruz. ‘Ununu Elemiş, Eleğini Asmış’ diyerek büyüklerimizin kendilerini işlevsiz, vasıfsız hissetmelerine neden olabiliyor; onları adeta toplumdan soyutluyoruz. ‘Bir Ayağı Çukurda’ deyip sanki yaş alan herkesin bir köşede oturup hiçbir şey yapmadan beklemesi gerektiğini düşündürüyoruz. Oysa hayatta yapabileceklerimizin sınırı yok. Çünkü eğer istersek, hayatta başarabileceklerimizin bir “yaşı yok” diyoruz.”

YAŞLI BAKIM SİGORTASI SEDDK’NIN DA GÜNDEMİNDE



Yaşlı bakım sigortasının, Aile ve Çalışma Bakanlığı ile Sigortacılık Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) gündeminde olduğunu vurgulayan Fırat Kuruca, şu değerlendirmelerde bulundu: “Dünyada da bunun örnekleri var. İnsanlar yaşlandıkça gerek sağlık gerekse bakım ihtiyaçları açısından ciddi bir mali yük oluşuyor. Ayrıca, maddi imkânı olan bireylerin karşılığında alabileceği hizmet ve altyapı da ciddi sorun. AvivaSA olarak, bakım sigortası radarımızda var. Ancak, bununla birlikte bu tek bir kurumun, sektörün yapabileceği bir konu değil. Bunun sağlık, emlak, düzenleme, maddi vb. ayakları var. Ancak, bakım sigortası, ihtiyacımız olan, ciddi yatırım yapılması gereken bir konu.”

BAKIM SİGORTASI NEDİR?



Sektörde bazı sigorta şirketlerinin piyasaya sunmak için çalışmalar yaptıkları ‘bakım sigortası’ çeşitli hastalıklar nedeniyle bazı temel ihtiyaçlarını karşılayamayan bireylerin evde ya da bakım (huzur) evlerindeki giderlerini güvence altına alıyor. Uygulaması farklı ülkelere göre değişen bakım sigortası, özel sigorta şirketleri tarafından ya da kamu tarafından sunulabiliyor. İlandır...