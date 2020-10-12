Araçlar ‘servet’ oldu, kaskosu olmayan yandı!

YouTube’dan yayın yapan Sigorta Ekranı’nın konuğu Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel’di. Demirel, “Araçların fiyatı çok arttı. İnsanlar da bu serveti korumak isteyeceklerdir. Bu kadar değerli araçların sigortasız olmasını düşünemiyorum. Bu anlamda trafik sigortaları üzerinden tasarruf etmek çok doğru değil” dedi. En son yağan dolunun, sektöre bayağı bir zarar verdiğini belirten Demirel, “Bir de kaskosu olmayanları düşünüyorum. Evinizin önünde o kadar değerli bir şeyi bırakıyorsunuz. Bu nedenle kaskonun mutlaka yaptırılması lazım” diye konuştu.

YAPAY ZEKA ‘OTO’DA PAZAR PAYIMIZI ARTIRDI

Şirket olarak trafik sigortalarında liderliği yakaladıklarını ifade eden Demirel, Aksigorta’nın başarısında belirleyici olan teknoloji ve yapay zekâ kullanımı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Şu anda bir rekabet ortamındayız. Çünkü trafik müşterinin almak zorunda olduğu bir ürün. Acentelerimizin de en çok sattığı ürün, motor sigortaları oluyor. Bu ürüne düzgün fiyatlama yapmazsanız herkes kaybedebilir. Burada, yapay zekâyı kullanmaya başladık. Yaklaşık 1 yıldır bunun üzerine çalışıyorduk ve son 1 aydır da yapay zekâyı devreye soktuk. Bu durum bize 2 puan pazar payı kazandırdı. Pazar payımız şu an yüzde 10’a çıktı. Türkiye'deki motor sigortalarının yüzde 10’u yapay zekâ ile fiyatlandırılıyor diyebiliriz. Böylece, uygun fiyat ortaya çıkıyor. Bu durum acentelerimiz için de önemli. Çünkü elinde satılabilir bir ürün var ve müşterilerine mahçup olmuyor. Müşteriler de hizmeti daha uyguna alabiliyorlar. Şirket olarak bizim açımızdan da önemli. Çünkü kâr ediyoruz. Aynı teknolojiyi kaskoda da belli yerlerde kullanıyoruz.” İlandır...