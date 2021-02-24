Sigorta prim teşvik süresi uzatıldı mı? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigorta prim teşvik süresi alınan kararla uzatıldı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada, 51 il ve 2 ilçede üretim ve istihdamı artırmak için sigorta prim teşvik süresinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi. Karar Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımladı.

SİGORTA PRİM TEŞVİK SÜRESİ UZATILDI

İlave 6 puanlık bölgesel sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki 30 Mayıs 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının eki kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımladı.

Buna göre, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olan ilave 6 puanlık bölgesel sigorta prim teşvikinin süresi, 31 Aralık 2021'e uzatıldı.

Uzatma kararı, 51 il ve 2 ilçeyi kapsayacak şekilde 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı kanundaki '5 puanlık' indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden 'ilave 6 puan' olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır."

İLAVA İSTİHDAM TEŞVİKİ ŞARTLARI NELERDİR?

– Özel sektör işverenine ait olması,

– Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,

– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

– Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

gerekmektedir.