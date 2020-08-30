‘Sıfır enerji’ dönüşümü

Dünyada enerji üretimi ve enerji kaynakları gittikçe daha da stratejik bir rol oynamaya başladı. Birçok ülkenin öncelikli konuları arasında yer alan enerji için uluslararası arenada büyük bir rekabet söz konusu. Ancak burada enerjinin üretimi kadar tüketimi de büyük bir yere sahip. Sıfır enerjili binalar da işte bu noktada gelecekte şehirler için en önemli konu başlığı olacak. Eylül ayında uluslararası katılımcılarla Türkiye’de düzenlenecek olan ZeroBuild Forum 2020 öncesi konuştuğumuz Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, “Dünyanın oluşumundan itibaren enerji konusu hep insanlığın gündemindeydi ve burada sürekli bir değişim oldu. Özellikle fosit yakıt kullanımının son dönemdeki artışına bağlı olarak atmosfere uzun süredir yüksek miktarda karbon salınımı gerçekleştirdik. Bir noktada buna bir dur demek gerekiyordu. Her ne kadar kullanılan teknolojiler zaman içerisinde iyileşse de daha etkin bir dönüşüm şart” diye konuştu.

EKONOMİK FAYDA

Özellikle kömür gibi fosil yakıt kullanımının beraberinde getirdiği sağlık ve çevre sorunlarının kent yaşamı üzerinde çok sayıda olumsuz etkiye neden olduğunu ifade eden Uyar, “Yenilenebilir enerjiye geçiş aşamasında destek mekanizmaları çok kritik bir rol oynasa da tüm uluslararası karar mekanizmaları, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının topluma hesaplandığından daha fazla bir fayda sağladığını gördü. Enerjide dönüşüm için bir finansman gerekiyor ancak bu dönüşümün sağladığı ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar çok daha önemli bir boyuta ulaşıyor. Dönüşümle birlikte yerel istihdam da güçleniyor” ifadelerini kullandı.

110 TRİLYON $

Dünyada hava kirliliğinden her yıl 7 milyon kişinin hayatını kaybettiğini anlatan Uyar, “Önümüzdeki 30 yılda dünya bu dönüşüm için 110 trilyon dolar harcayacak. Enerji dönüşümüne yapılan 1 dolarlık yatırımın geri dönüşü 8 dolara kadar çıkıyor. Yatırımların seyri bu yönde değişti. Türkiye’nin de bu dönüşüm için hızla adım atması gerekiyor. Bu alanda potansiyeli çok yüksek. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde çok daha fazlası olabilir. Dünya kentleri bu dönüşümü çoktan başlattı. Bu dönüşümle toplumsal refah artarken ekonomik gelişme hızlanıyor” diye konuştu.

BÜYÜK TASARRUF SAĞLIYOR

Son 3 yıldır sıfır enerjili binalar için büyük bir hareketin içinde olduklarını belirten ZeroBuild Forum’20 Genel Sekreteri Özgür Kaan Alioğlu, “Türkiye’ye enerji verimliliği konusunda yüksek bir farkındalık var ancak bu farkındalık pratikte çok fazla uygulanamıyor. Bunun da farklı sebepleri var. Enerji dönüşümü finansman gerektiren bir süreç ve insanlar bu finansmanı kolay sağlayamıyor. Ancak bu aslında uzun vadede insanlara büyük bir tasarruf sağlıyor. Biz de uluslararası katılımcılarla beraber sıfır enerjili binaların kentlere ve çevreye ve vatandaşlara nasıl katkı sağladığını, bu dönüşümün nasıl kolayca sağlanabileceğini anlatacağız” diye konuştu.