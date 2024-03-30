Sıfır Atık gazetesinin yeni sayısı yayımlandı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından, 'Sıfır Atık' gazetesinin yeni sayısının '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde okuyucuyla buluştuğunu duyurdu. Bakan Özhaseki, sıfır atık konusunda yapılan proje ve faaliyetlere yer verilen gazetenin tamamının, geri dönüştürülmüş kağıtlardan hazırlandığını belirtti. Gazetenin yeni sayısının içeriğinden bahseden Bakan Özhaseki, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde 2017'de başlatılan 'Sıfır Atık Hareketi'nin çalışmalarını konu alan 'Sıfır Atık' gazetemizin yeni sayısı bugün yayımlandı. Hem matbu olarak hem de dijitalde dolu dolu içeriklerle yayınlanan gazetemiz okuyucularıyla buluştu. Bu vesileyle 'Sıfır Atık'ın bir dünya markası haline gelmesine öncülük eden Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; 'Türkiye Yüzyılı'na uygun olarak daha temiz ve daha yeşil bir dünya için 'Sıfır Atık' başta olmak üzere pek çok projemizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



EMİNE ERDOĞAN'IN SÖZLERİ GAZETEDE

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Sıfır atık bilincinin oluşturulması ve daha da yaygınlaştırılması amacıyla çıkarılan gazetenin yeni sayının kapağında, 'Sıfır Atık Hareketi'ni bir dünya markası haline getiren Emine Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen 'Dünya Hükümetler Zirvesi' kapsamında gerçekleştirilen 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2045: Dünyamızın Geleceğine Yön Vermek' programında yaptığı konuşmasına yer verildi.

Gazetede ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dubai'de katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ndeki konuşması da yer aldı. Fransız deniz araştırmacısı Jacques-Yves Cousteau'nun torunu Alexandra Cousteau'nun 'Sıfır Atık Hareketi'ne ilişkin övgü dolu sözlerinin de haberleştirildiği gazetede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin 'Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi' açılış toplantısında yaptığı açıklamaların yanı sıra sıfır atık içerikli pek çok bilgi de yer aldı. Sıfır Atık gazetesinin dijital haline, bakanlığın web sayfasından ulaşılabiliyor.