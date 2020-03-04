Sıcak havalar balık fiyatlarını düşürdü

Ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, birkaç gündür Samsun’da hissediliyor. Sıcaklıkların 24 dereceye kadar çıktığı Samsun’da balık tezgahları çeşitli balık türleriyle şenlendi. Artan sıcaklıklara rağmen vatandaşların balığa rağbet göstermemesinden şikayet eden balıkçılar hamsi, istavrit, barbun, kefal ve tirsi gibi balıklarının kilo fiyatını 10 liraya düşürdü.



“BALIKTA NE ALIRSAN 10 TL KAMPANYASI BAŞLATTIK”

Balığa olan ilgiyi arttırmak için birçok balık türünün fiyatını 10 liraya düşürdüklerinin altını çizen balık satıcısı Onur Can Köse, "Havaların sıcak olması ve işlerin az olması balık fiyatlarını aşağıya doğru çekti. Balıklar ucuzladı. Barbun, hamsi, mezgit, çinakop ve kefalin kilosu 10 liraya kadar geriledi. Vatandaş balık yesin diye böyle yaptık. Tezgahtaki neredeyse tüm balıkların kilosunu neredeyse 10 liraya düşürdük. Geçtiğimiz günlerde hamsi 15, mezgit 20, çinakop 20, mezgit 20 liraydı şimdi 10 liraya düştü. Vatandaşlar balığa fazla rağbet göstermiyor. Şu anda az da olsa satıyoruz” dedi.

Diğer et ürünlerinin balığa göre çok daha pahalı olduğunu ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın ise “Birkaç gündür balık fiyatları oldukça düştü. Neredeyse tezgahtan ne alırsan 10 lira diyebiliriz. Mart ayı itibariyle balık fiyatları gayet ucuz seyrediyor. Şu anda havalar nedeniyle balık hem bol hem de ucuz. Vatandaşlar en çok mezgit, barbun, hamsi ve istavrite ilgi gösteriyor. Bu havada kilosu 10 liradan balık yemeyen, evde başka bir şeyler yiyebilir” diye konuştu. Kültür balıkları diye geçen levrek, somon ve alabalık ise kilosu 20 ile 25 TL arasından satılıyor.