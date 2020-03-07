SGK’dan satılık saç kurutma makinesi

SGK Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 19 Mart’ta yapacağı ihalede, satışa sunulacak bütün ürünlerin toplam bedeli 71 bin 678 TL olarak belirlendi. İhaleye kimlik belgesiyle katılım sağlanabilecek. İlk ihalede alıcı bulunmaması halinde, 26 Mart’ta tekrar ihale yapılacak. Ürünler toplu olarak satılacak. Satışa sunulacaklar arasında ise 95 ayrı ürün bulunuyor. 9 güvenlik kamerasının yanı sıra 26 uydu alıcısı, 1 pos cihazı, 3 duvar telefonu da alıcı arayacak ürünler arasında bulunuyor. Satılması planlanan ve markası belirlenemeyen 31 klima kumandasının her biri için birim fiyat 10 lira olarak belirlendi.

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Satışa çıkarılacak bir adet 3’lü, bir adet 2’li, 2 adet tekli koltuğun toplamdaki birim fiyatı 350 TL olarak tespit edilirken, çift kişilik yatağın fiyatı 80 lira, tek kişilik yatağın fiyatı da 50 lira oldu. Ayrıca ikili baza başlığının fiyatı 50 lira, tekli bazı başlığının fiyatı ise 25 TL olarak hesaplandı. Satışa çıkarılanlar arasında bir adet elektrik süpürgesi de var. Süpürgenin fiyatı da 250 lira. İki adet çamaşır makesinesi, 2 adet piknik tüpü, bir adet sanayi tipi tüp, bir mikrodalga fırın, bir mouse, bir klavye ve iki televizyon için de bu ay içinde yapılacak ihalede alıcı aranacak.1 9 Mart’ta yapılacak ihale öncesi ürünleri görmek isteyenler ise Çanakkale’de ürünlerin yer aldığı depoya gidebilecek. 16 Mart Pazartesi günü depoda 15.00-17.00 saatleri arasında isteyenler ürünlere bakabilecek. Bu nedenle ihale sonrasında, ürünlere ilişkin yapılan itirazlar kabul edilmeyecek, alıcının itiraz hakkı bulunmayacak.