SGK’dan çalışan annelere kreş ve bakıcı yardımı!

Bakıcı yardımı, doğum yapmasının ardından çalışmaya devam etmek zorunda olan annelere devlet tarafından verilen teşviki ifade eder. Hem bebeklerin hem de annelerin mutluluğunu düşünen yardım pilot iller olan İzmir, Bursa ve Antalya’da başlatılmıştır. Projenin başarılı olmasının ardından çalışma İstanbul ve Ankara başta olmak üzere diğer illere yayılmıştır. Kreş yardımı ise; bebeklik döneminin bitmesinden sonra oyun çağına gelen çocukların sosyalleşmesi adına verilen bir ödenektir. Maddi durumu çocuklarını kreşe göndermeye yeterli olmayan ebeveynlerin imdadına koşan kreş yardımı; aylık olarak ödeniyor.

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Bakıcı Yardımı Şartları Nelerdir?

Ebeveynlerin ve bakıcının aynı ilde ikamet etmesi ve her iki tarafın da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

Bebeğin 0 – 2 yaş aralığında olması (24. ay dahil olmak üzere)

Annenin, bir iş yerinde sigortalı olarak çalışıyor olması ve asgari ücretin brüt tutarının iki katından az maaş alıyor olması

Aile bireylerinin, uygulamanın sürdürüldüğü illerde ikamet ediyor olması

Çocuk bakıcısının 18 yaşından büyük olması

Çocuk bakıcısının kadın olması

Çocuk bakıcısının, anne ve babanın 3. dereceye kadar akrabası olmaması

Çocuk bakıcısının en az ilkokul mezunu olması

Annenin, aynı program dolayısı ile başka bir aileye çocuk bakıcısı olarak beyan edilmemiş olması

Kreş Yardımı Şartları Nelerdir?

İlk belgelenmesi gereken konu, anne ve babanın çalışıyor olması. Özellikle annenin sigortalı çalışıyor olması gerekiyor.

Sigortalı çalışan annelerin aldıkları maaş miktarları da önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Kreş yardımı, öncelikli olarak maaşı düşük annelere veriliyor. Annenin hem maaşı düşük hem de işe gittiği zaman çocuğa bakacak kimsesi yok ise teşvik için öncelikli hak kazanmış oluyor.

Başvuruyu yapan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Çocukların yaşları da kreş yardımı için önemli bir başka kriter. Devlet 0 – 5 yaş arası çocukların kreş masraflarını üstleniyor. 5 yaş üzeri çocuklarda, ana okulu için devlet desteği araştırılması gerekiyor.

Kreş yardımı başvurusu yapacak kişinin; Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birinde ikamet etmesi zorunluluğu vardır.

Kreş ve Bakıcı Yardımı Başvurusu Nereye Yapılır?

Çalışan annelere kreş parası için başvurusu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na yapılabilir. Kreş yardımı başvurusu sırasında; üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus fotokopisi, kreş başvuru formu, maaş bordrosu, ikamet belgesi ve kira kontratı belgelerinin bulunması gerekir. Bakıcı yardımı başvuru prosedürü ise; Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla iletilebilir.

Kreş Yardımı Ne Kadardır?

İşverenlerin kreş parası için vergiden düşecekleri yüzde 15’lik oran yüzde 50’ye çıkarıldı. 2020 yılı için henüz kreş parası yardımının net tutarı belirlenmemiştir. Kreş yardımı çocuk sayısında bir sınırlama söz konusu değildir. Asgari ücret baz alınarak kreş yardımında artış olacağını ve bu miktarın 1162,5 TL’ye çıkacağını söylemek mümkündür.