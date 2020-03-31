SGK Bağkur prim ödemeleri ertelendi mi? O illerde prim ödemeleri 30 Nisan'da!

SGK ve Bağkur prim ödemeleri ertelendi mi sorusu, prim ödemelerinde son güne girilirken araştırılmaya başlandı. Prim ödemeleri ertelendi mi sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan işverenler, internet üzerinden son gelişmeleri takip ediyor. Peki, BAĞKUR ve SGK prim ödemeleri ertelendi mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

O İLLERDE 30 NİSAN'A KADAR PRİM ÖDEMELERİ ERTELENECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya’da iş yeri ve işverenlerimizin yanında olmak adına SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıyoruz." ifadelerinde bulundu.

SGK PRİM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde ise prim tutarları, en geç resmi tatilin sona erdiği günü izleyen ilk iş günü içinde Kuruma ödenecektir.

Sigorta primleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar yönünden;

a) Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın son gününe kadar,

b) Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 14’ü ne kadar, işverenlerce Kuruma ödenir.