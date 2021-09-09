SGK 52 ilacı geri ödeme listesinden çıkardı

Geri ödeme listesinden çıkarılan ilaçlar arasında, kas gevşetici kremler, ağrı kesici spreyler, çocukların diş ağrılarında kullanılan diş jelleri bulunduğunu söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, “SGK bazı ilaçları geri ödeme listesinden çıkararak, zaten alım gücü düşük olan vatandaşlarımızın birçoğunun ilaca ulaşmasını zorlaştırıyor” dedi. Saydan şunları söyledi: “SGK 15 Ekim’den sonra 52 ilacı geri ödemeyecek ve bazı ilaçları da on günde birer kutu ve sabit fiyattan ödeyecek. Dolayısıyla vatandaşın ödediği fiyat farkı daha çok olacak.

Ayrıca eşdeğer fiyat referans bandı farkları ise yüzde 10’dan yüzde 5’e çekildi. Böylece eşdeğer ilaçlardan alınacak farklar yüzde 5 artmış oluyor. TEİS olarak, sağlık harcamalarının bir gider kalemi olmadığını, halk sağlığına yapılan bir yatırım olduğunu, bu çerçevede de ilaç harcamalarında tasarrufun geri ödeme listelerinden ilaçların çıkarılmasıyla olmayacağını ve bu yaklaşımdan vazgeçilmesi gerektiği kanaatindeyiz.”

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