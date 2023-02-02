Servislerde kış yoğunluğu

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Birçok sürücü bakım takvimini ertelerken, daha önceden satın aldığı ve servislerin depolarında tutulan kış lastiklerini bile değiştirmedi. Geçen hafta başlayansoğuklar ise servis randevularının bir anda dolmasına neden oldu. Uzmanlar, şubat ayı ile birlikte etkisini artırması beklenen kış koşullarına karşı sürücüleri uyararak periyodik bakım, kış bakımı ve kış lastiğiyle olası kazaların önüne geçilebileceğinin altını çizdi. Bu yıl periyodik+kış bakım fiyatları ise geçen seneye göre işçilikte ortalama yüzde 110, yedek parçada ortalama yüzde 150 oranında artmış durumda. Kış lastikleri de iki kat daha pahalı.

İŞTE MALİYETLER

Servislerde bakım maliyetleri bu yıl el yakıyor. Örneğin, orta segment bir sedan olan Fiat Egea için motor yağı, filtre kiti, antifiriz, karter tapası, antifirizli cam suyu ve silecek değişimini içeren kış bakımı dahil periyodik bakımın fiyatı, işçilik dahil 2 bin 213 TL’yi buluyor. Orta sınıftaki bir SUV olan Hyundai Tucson’un bakım fiyatı toplamda 2 bin 814 TL’ye ulaşırken, lüks sınıftaki araçlarda bakım faturaları muadil parçalarda 4 bin TL, orijinal parçalarda 6 bin TL’lere ulaşıyor. Geçen yıl Fiat Egea için aynı bakım maliyetinin 750 TL, Tucson modelinde ise 1.500 TL olduğunu hatırlatan RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı, havaların mevsim normallerine dönmesiyle servislerde yoğunluğun son bir haftada iki katına çıktığını söyledi.

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LASTİK FİYATLARI ARTTI

Yağışlı ve soğuk havaların gecikmesi nedeniyle bu sezon kış lastiği satışları da düştü. Birçok sürücünün önceki yıllarda satın aldığı kış lastiklerini taktırmaya bile gelmediğini belirten lastik bayisi yetkilisi Mustafa Sünger, “Bu sezon geç gelen kış nedeniyle lastik satışları da geriledi. Fiyatlar ise geçen yıla göre iki katı arttı. Piyasada en çok satılan ebat 205/55/R16’dır. Bu ebatların tanesinin fiyatı 1.500 TL oldu. Dört adedinin fiyatı işçilik hariç 6 bin TL tutuyor. Geçen yıl fiyatlar adet bazında 750-800 TL bandındaydı” ifadelerini kullandı.

SOĞUK HAVALARDA BU UYARILARA DİKKAT

- 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda mutlaka kış lastiği kullanılmalı. Lastik basıncı düşürmek yerine 1-2 PSI artırılabilir.

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- Aracın soğutma sıvısı her sene mutlaka değiştirilmeli. Aksi halde motorunuz donabilir.

- Soğuk havalardan en çok etkilenen akülerdir. Kış şartlarında yola çıkmadan önce

akü mutlak kontrol edilmeli, kontak kapalıyken far ve multimedya sistemleri çok kullanılmamalı.

- Sileceklerde yüzde 100 su kullanmak yerine antifirizli su kullanılmalı.

- Periyodik bakımlar ihmal edilmemeli. Aksatıldıysa kış aylarından önce mutlaka yapılmalı.

- Her ihtimale karşı araçta buz kazıyıcı, zincir, el feneri, çekme halatı ve su bulundurulmalı.

1.805 TL’YE KİRALIK KIŞ LASTİĞİ

Kış lastiğine yüksek fiyatlar ödemek istemeyenler ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ikinci el ve kiralık lastikleri tercih ediyor. İkinci el kış lastiklerinin tanesi ortalama 400 TL’lerden satılıyor. Uzmanlar, ikinci el kış lastiği alan sürücülerin lastiğin durumuna dikkat etmesi gerektiğini belirterek, “Normal lastiklerde diş derinliği en az 3 milimetre, kış lastiğinde mutlaka 4 milimetre olmalı” diye uyarıyor. Lastik kiralama hizmeti veren ‘Lastick’ isimli şirketten 205/55/16 boyutunda kış lastiği kiralamanın maliyeti de 13 Şubat-1 Nisan 2023 tarih aralığı için 1.805 TL olarak faturalandırılıyor.