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Selden etkilenen KOBİ'lere 300 bin lira kredi

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#SEL#Karadeniz#KOSGEB
Selden etkilenen KOBİlere 300 bin lira kredi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 10:22

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen şehirlerdeki KOBİ'lere KOSGEB tarafından 300 bin liraya kadar "Acil Destek Kredisi" sağlanacağını açıkladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karadeniz’de sel felaketinden etkilenen illerdeki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 300 bin liraya kadar "Acil Destek Kredisi" sağlanacağını duyurdu.

Bakan Kacır, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “sel felaketinden etkilenen illerimizdeki KOBİ’lerimiz için KOSGEB, acil destek kredisini hızla devreye aldık. Felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi afetlerden korusun” ifadelerine yer verdi.

 

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#SEL#Karadeniz#KOSGEB

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