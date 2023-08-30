Ankara'da Teknofest heyecanı... Selçuk Bayraktar: 1 milyondan fazla genç başvurdu

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2018 yılından bu yana gerçekleştirilen Teknofest bu sefer Ankara'da düzenleniyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Teknofest'e 125 kurum katılıyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest'in açılışını gerçekleştirdi.

Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 1 milyondan fazla genç Teknofest'e başvurdu. Roketçi kızlarımız Hisar atış alanından dünyaya haykırdı. Teknofest kuşağı dev bir dip dalgası olarak geliyor. İnanıyorum ki, mücadele sahibi olan genç kardeşlerim hedefin menzile varması için elinden geleni yapmaya devam edecektir. O hedefe giderken bayrağımızı mümkün olan zirveye dikmeliyiz, iddia sahibi olmaya devam etmeliyiz. SİHA'larımızla dünyada zirvedeki ülkelerden biri olduysak lider olduğumuz alanların sayısını artırmalıyız.

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Bu serüvende yarış çok çetin, azimli, gayretle, inançla aşmamız gereken nice zorluklar var, daha gidecek çok yolumuz var. Teknolojiyi milletimizin ve insanlığın hizmetine sunmadığımız takdirde yapılan çalışmalar anlam bulamıyor. Teknolojik dönüşüm öyle bir hızla ilerliyor ki insanı değerleri göz ardı ediyor. İnsanları birbirine yakınlaştırmak için araç olan sosyal medya, en fazla etkileşim alma çabasının bazen yan yana duran insanları bile birbirinden uzaklaştırdığını görüyoruz. Teknoloji için mi insan, insan için mi teknoloji sorusu çıkıyor.

Dünya değişiyor, insanlık yeni bir yol çiziyor. Bugün gelişmekte olan yapay zeka teknolojileri gelecekte hayatımızda daha çok yer alacak. Yakın gelecekte birçok meslek ortadan kalkarken yeni alanlar, yeni meslekler ortaya çıkacak. Yarını görürken şimdiden hazırlık yapmalıyız.

Bugün hayatımıza hızla giren yapay zeka uygulamalarına kimi zaman ödev, makale, şiir ve roman bile yazdırmak mümkün. "Aşkın aldı benden beni, beni seni gerek seni, ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek seni..." Yunus'un inanç ve yaşanmışlıkla anlam kazanan dizeleri bir makineden çıkmış olsa ruhumuza bu kadar etki edebilir mi? İnsanlığın yeni çizdiği bu yolda merhamet, adalet ve güzel ahlakımızla dünyanın rehberi olacağız. Teknofest her yıl daha da büyüyecek, kök salan fideler ağaç olacak, bu ağaçlar büyüdükçe gençlerimizin özgüveni daha da artacak. Her bir projemiz ormanı oluşturan ağaçlar gibi insanlığa nefes ve umut verecek. O zaman bu dünyada bir ağaç gibi tek ve hür bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız.

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Hepimizin tek bir ortak hedefi var. O da ülkemizin ve kardeş coğrafyalarımızın tam bağımsız yarınları için milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmektir. Bu yolda yılmadan pes etmeden hep birlikte yürüyeceğiz.

Teknofest'i hayata geçiren T3 Vakfı'ndaki ekip arkadaşlarıma, paydaşlarımıza, yarışmalara katılan genç kardeşlerimize, ülkemizin her köşesinden gelen heyecanımıza ortak olan aziz milletimize teşekkür ediyorum.

Teknofest 2023 vatanımıza milletimize ve uzandığı tüm coğrafyalara hayırlı olsun, İzmir'de buluşmak üzere Allah'a emanet olun.

BAKAN KACIR: 20 YILA YÜZ YILLIK PROJELERİ SIĞDIRMA ÇABASINDA OLDUK

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Teknofest açılış töreninde konuştu.

Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Artık başkalarının geliştirdiği teknolojileri hayranlıkla seyreden değil kendi geliştirdiği teknolojilerle hayranlık uyandıran Teknofest kuşağı geliyor. İnşallah ülkemizin uzay programını geliştirecek bilim insanı o olsun diyerek Teknofest'le buluşturmaktır. Teknofest düzenlendiği ilk yılda dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olmuştu. O başlangıç toplumsal seferberliğin ilk adımlarıymış. Dünyada eşi benzeri olmayan rekorlara imza attık. 20 yıla yüz yıllık projeleri sığdırma çabasında olduk.

Ne yazık ki bu topraklar nice akamete uğramış yerli teşebbüse şahitlik etmiştir. Vecihi Hürkuş'un ürettiği uçağa sertifika verilmemiş, uçuş yaptığında da izinsiz olduğu için cezalandırılmıştı. Mücadelesinden vazgeçmedi. Etimesgut'ta hangarlar kurdu, hep engellemelerle karşı karşıya kaldı. Pilotaj hatasından dolayı uçak siparişleri iptal edilen Nuri Demirağ, Şakir Zümre'nin kaderi de farklı olmamıştır. Bulunduğumuz bu yerde 957 kişiyi çalıştıracak uçak fabrikası yerli olan değil, dışarıdan getirilen uçaklar nedeniyle iflasa sürüklenmiştir. Hayal kırıklıkları bu ülkede bir daha yaşanmasın diye bir zihniyet devrimini gerçekleştirmenin mücadelesiyle geçti. Şimdi dünyada kimin ne yaptığını dikkatle takip ediyor, başkalarını taklit etmek yerine kendi yol haritamızı oluşturuyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde milli teknoloji hamlesini adım adım gerçekleştiriyoruz. Bu yolda durmak yok.

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Türkiye başardıkça dünya mazlumlarının umutları kuvvet bulmaktadır. Sizi yapamazsın, başaramazsın diyenlere inat yola çıkmayı yolda olmayı hedeflediniz. Pes etmediniz, iradenizle kişiliğinizi inşa ettiniz. Biz sizinle yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Sizlerin gayretleri bizleri bugün hayalini kuramayacağımız neticelere taşıyacak. İşte burada Teknofest alanında görüyoruz ki, eğitimden ulaştırmaya, uzaydan afet yönetimine tüm alanlarda sizin kuracağınız teknoloji girişimleriyle büyük başarılara imza atacağız.