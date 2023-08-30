Teknofest ilk kez Ankara'da... Büyük coşkuyla açılıyor...

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2018 yılından bu yana gerçekleştirilen Teknofest bu sefer Ankara'da düzenleniyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Teknofest'e 125 kurum katılıyor.

Bugün saat 09:00 itibarıyla kapılarını açan Teknofest'in resmi açılış töreni ise saat 14:30'da gerçekleşecek. "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "Hürkuş ve Gökbey Müzikali" ve "Tuluyhan Uğurlu Konseri" yapılacak.

Bugün ziyaretçiler dikey rüzgar tünelinden güneş gözlemine, uzay temalı çocuk parkından simülasyon deneyimlerine kadar pek çok aktiviteyi deneyimleme ve eğitici atölyelere katılma imkanı yaşayacaklar.

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GENÇLERE ÖDÜL VAR

Teknofest Girişim Yarışması kapsamında toplam 7 milyon liradan fazla ve Deneyap Kart Robolig Yarışması kapsamında ise toplam 270 bin lira ödül verilecek.

AKINCI, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ KOL UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRECEK

Festivalin ilk günü F-16 Solotürk, Bayraktar Akıncı, Aksungur, Anka, Bayraktar TB2, Gökbey, Hürkuş, S-70 (Çelik Kanatlar), BEL-429 (EGM), Paramotor, Gyrocopter, T-129 Atak Helikopteri, S-70 (Üzüm Salkımı), CN-235 Mİ-17 (Paraşüt Atlayışı), Öğrencilerle İlk Uçuş Etkinliği, S-70 BEL-429 (Selamlama Geçişi) ve AB-412 (Yaralı Tahliyesi) hava gösterileriyle sona erecek.