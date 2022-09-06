Selçuk Bayraktar'dan Hürriyet’e özel açıklamalar! TEKNOFEST’in önemini böyle özetledi

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Samsun’da yüz binlerce ziyaretçi ağırlayan TEKNOFEST Karadeniz’in ardından TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, etkinliğin birkaç yüzyıldır teknolojide akamete uğramış toplumun yeniden doğuşunun hikâyesinin yazıldığı bir devrim olduğunu söyledi. Bayraktar, “Biz kendi sınıfında çok gelişmiş SİHA’lar yapıyoruz. Dünyada çok az ülkenin yapabildiği. Ama TEKNOFEST, bizim yaptığımız SİHA’lardan İHA’lardan çok daha büyük bir iş. Selçuk Bayraktar, Aziz Sancar, Uğur Şahin hikâyesi nasıl büyük bir etki yapıyor değil mi? TEKNOFEST’ten bunun gibi böyle yüzlerce ama yüzlerce hikâye çıkacak” dedi. Bayraktar, etkinliğin doğuşunu ve geldiği noktayı Hürriyet’e değerlendirdi:

“Pandemide M-RNA aşısını Türkler buldu değil mi? Türkiye’den çıkmış olsa bizim toplumumuz veya dünya bu kadar itibar eder miydi? Etmezdi. Çünkü benzer örnekler çıkmamış, bizim geliştirebileceğimize inanç yok. Öncelikle bu inancı oluşturmamız lazım. Bunun oluşması için de bilimsel altyapı lazım. Güreşte birinci olunca, ‘ata sporumuz’ diyoruz, Türk mutfağı olunca, ‘dünyanın en güzel mutfağına sahibiz’ diyoruz.

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ALTYAPI OLUŞUYOR

Ulubey’den, Ali Kuşçu’ya, Harezmi’den İbn-i Sina’ya, İbn-i Haldun’dan İbni Heysem’e, benim alanımı düşündüğünüzden Cezeri’ye kurucu bilimsel metodolojiyi formalize eden bir medeniyetiz. Ama bir yerden sonra bunu bırakmışız. Yüzyıllardır bizim medeniyetimizde bilim ve teknikle alakalı büyük bir şey yok. Dolayısıyla yapabileceğimize inanç yok. İnanç olmadığında zaten özgüven eksikliği var, çıkamıyor. Çıktığı zaman da içeride başarılı olamıyor. M-RNA örneğini bu yüzden verdim. Ama bu dönüştükçe toplumun inancı arttıkça bir yandan altyapı da oluşuyor. Meseleye önem verdikçe bunları yapabilecek insanlarda yetişiyor.

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‘TOPLUMU DA DAHİL ETTİK’

Sadece inanç yetmez. Mesela futbol için stadyumlar kuruyorsun, takımlar oluşturuyorsun. Futbolcu yetiştirdiğin yerler gibi biliminsanlarını, teknoloji insanlarını, teknoloji girişimlerini yetiştirebileceğin merkezler lazım. T3 Vakfı olarak bilim merkezleri, dene-yap atölyeleri kurduk, kuruyoruz. Biz robotik kodlamadan, yapay zekâya, çevre teknolojilerine zeki eğitimler veriyoruz. On binlerce kişi başvuruyor ama nüfusa bakıldığında toplumun ufak bir kesimi. Dolayısıyla ‘Toplumsal bir etkinlik düzenleyelim, festival olsun, herkes gelebilsin’ dedik. TEKNOFEST’le toplumu milli teknoloji hamlesi seferberliğine dahil ettik. Adeta toplumsal bir dip dalga gibi dönüştürmeyi amaçladık. Bu işin merkezine teknoloji yarışmalarını koyduk. Niye çünkü bu yarışmalarla dünyada hep yeni devinimler gelmiş. Mesela akıllı arabalar bugün hayatımıza ABD’de yapılan bir yarışmada girdi.”





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‘FİYASKOYLA SONUÇLANIR DİYORLARDI’

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’in başladıklarında ‘İnsanlar gelecek mi?’ endişesi yaşadıklarını da belirterek, “2018’de 20 bin öğrenci başvurdu. Bu sayı çok iyiydi. O sıra arkadaşım olan basın mensuplarıyla konuştuğumda herhalde bu iş büyük bir fiyaskoyla sonuçlanacak diyorlardı. İlk yıl tahminlerde bulunuyorduk. Hepimizin beklentisi 50 bin, 100 bin, 150 bindi. Ama 550 bin ziyaretçi geldi. Herkes meseleye sahip çıktı, festivalin kendisi, o büyüyü yarattı” dedi. Bayraktar sözlerine şöyle devam etti: “TEKNOFEST aynı zamanda bir devrim aslında. Bugün bunun tam farkında değiliz. Devrimler, fikri ve ideolojik büyük kırılımlardır. TEKNOFEST büyük bir paradigma, dönüşümü ve devrimi coşkuyla inanç oluşturarak gönüllülükle sağlayan bir devrim. TEKNOFEST, yaptığımız SİHA’lardan İHA’lardan çok daha büyük bir iş. Yıllara sari bir gelecek hikâyesi. Bir tane Selçuk Bayraktar, bir tane Aziz Sancar, bir tane Uğur Şahin hikâyesi nasıl büyük bir etki yapıyor değil mi? TEKNOFEST’ten bunun gibi böyle yüzlerce ama yüzlerce hikâye çıkacak. Çok değil en fazla 10-15 yıl.”





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KATILIMCI SAYISI 5 YILDA 35 KAT ARTTI

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bu yıl 5’incisi düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz; Samsun, Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun’da gerçekleştirildi. Etkinlik, Türkiye’nin 81 ilinden ve 107 farklı ülkeden gerçekleşen katılımla tamamlandı. 4 bin 333 takım ve 20 bin başvuru ile 2018’de başlayan TEKNOFEST’in 5’inci yılında, 154 bin takımla 600 bin katılımcı, 40 ayrı dalda projeleriyle yarıştı. Organizasyona başvuran takım sayısı ilk yıla oranla 35’e katlandı. TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında mücadele eden ve ön eleme aşamasını geçen takımlara 22 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği, dereceye giren takımlara da 7 milyon TL’nin üzerinde para ödülleri verildi.