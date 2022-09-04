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Selçuk Bayraktar TEKNOFEST ödül töreninde konuştu: Umut dolu hikayelerin yazarlarısınız

Güncelleme Tarihi:

#Selçuk Bayraktar#TEKNOFEST#KARADENİZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 22:44

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Samsun'da gerçekleşen TEKNOFEST Karadeniz'in ödül töreninde konuştu. Bayraktar, "Sizler geleceğimizdeki umut dolu hikayelerin yazarlarısınız." dedi.

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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'in ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşma gerçekleştiren Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sizler tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'nin yarınlarısınız. Sizler geleceğimizdeki umut dolu hikayelerin yazarlarısınız. Sizler Milli Teknoloji Hamlesi meşalesini geleceğe taşıyacak sancaktarlarımızsınız. Biliyoruz, kolay olmayacak. türlü türlü engellerle yolunuza akamet taşları döşenmeye çalışılacak. Ancak tüm bu taşlarla, yolunuzu kesecek takozlarla, el ele, omuz omuza, sırt sırta vererek mücadele edeceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi, sadece gençlerimizin çabalarıyla değil, milletimiz tarafından adeta bir seferberlik ruhuyla sahip çıkıldığı takdirde hedefe ulaşacak, menzile varacaktır. Seneye TEKNOFEST 2023'te İstanbul'da görüşmek üzere sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun."

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#Selçuk Bayraktar#TEKNOFEST#KARADENİZ

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