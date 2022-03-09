SEDDK: Nükleer enerjiye sigorta güvencesinde uluslararası standartlara geçildi

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Kanunla işletene sigorta yaptırma veya başka teminatlar gösterme zorunluluğu getirilerek bu alanda sigortacılık sektörünün amiral gemisi olacağına dikkat çekilen açıklamada, “Nükleer hadiselerden kaynaklı oluşabilecek zararların sigorta mekanizması yoluyla tazmin edilmesi öncelikli amacımız” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu alandaki sigorta kapsamının uluslararası standartlara uyumlu olarak belirlendiği belirtilen açıklamada, nükleer hadiselerden kaynaklanan zarara ilişkin teminatın kapsamının Paris Sözleşmesi ile uluslararası uygulamalara uygun olacağına vurgu yapıldı.

NÜKLEER SİGORTA HAVUZU KURULUYOR

Düzenleme ile işleten için kurulacak ve 2022 yılı içinde faaliyete geçmesi planlanan Nükleer Sigorta Havuzu’ndan teminat alabilme imkanı getirileceğinin altı çizildi.

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SEDDK açıklamasında başta Amerika, Almanya olmak üzere dünya genelinde nükleer enerji santrallerinden kaynaklanan risklerin tek bir sigorta şirketi yerine sigorta havuzu veya enerji şirketlerinden oluşan mütüel şirketlerce sigortalanmakta olduğuna işaret edilerek, "Bu havuzlar kendi aralarında finansal destek sağlamak, nükleer risklere ilişkin tecrübe paylaşımında bulunmak, risklerin tespitinde ve önlenmesinde standartlar oluşturmak ve gerektiğinde teknik yardımda bulunmak gibi konularda birbirlerini destekleyici anlaşmalar yapmakta, kurulacak Türk Nükleer Sigorta Havuzu’nun da bu sisteme dahil olması öngörülmektedir" denildi.

Açıklamada söz konusu havuzun 2021 yılında kurulan Özel Riskler Yönetim Merkezi bünyesinde konumlandırılacağı ve ülkemizde faaliyet gösterecek nükleer santraller için teminat sağlayacağına da dikkat çekildi.