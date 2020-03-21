Seçmece dönemi sona erdi

Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle pazar, market ve manavlarda meyve-sebzenin seçmece satışına son verdi. Meyve ve sebzeler görevliler tarafından hijyen kurallarına uygun olarak vatandaşa verilecek. Pazar tezgahları arasında da mesafeler geniş tutulacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını belirterek, bu tedbirlerin uygulanması konusunda 81 il valiliğine talimat gönderildiğini bildirdi.

PEKCAN’DAN 4 MADDELİ ÖNLEM

Pekcan, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için perakende ve toptan satışlara yönelik alınan yeni kararları özetle şöyle sıraladı:

1) Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.

2) Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek.

3) Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak.

4) Pazar yerleri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev yapan herkes hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarına uygun davranacak.”

Pekcan, virüsün yayılmasını önlemek adına vatandaşlardan da alınan tedbirler konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

GENEL KURULLAR ELEKTRONİK

Bakan Pekcan, şirket genel kurullarının yoğunlukla yapıldığı bu dönemde anonim ve limited şirketlere, genel kurul toplantılarının, yönetim kurulu veya müdürler kurulu kararıyla ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi olanağı tanıdıklarını açıkladı. Bakan Pekcan ayrıca, şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi, şirketlerin elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı yapabileceklerini kaydetti.