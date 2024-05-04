Seçim dönemi ve bayram tatili etkili oldu: Otomotiv satışları 21 ay sonra frenledi

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Bu dönemde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.61 azalarak 61 bin 448 adet olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 28.6 azalarak 14 bin 471’e geriledi.

2022’DEN BERİ İLK KEZ

Nisan ayında satış temposunun düşmesinde; 31 Mart yerel seçimleri ve 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin etkisiyle neredeyse 15 Nisan’a kadar bayi trafiğinin azalması etkili oldu. Bununla birlikte, 31 Mart itibarıyla artık kredi koşulların daha da zorlaşması satışları etkileyen diğer bir önemli etken olarak öne çıktı. Enflasyon, yüksek fiyatlar ve zorlu kredi şartları üçgeninde sıkışan otomotiv sektöründe asıl seyri ise Mayıs 2024 satışları belirleyecek. Otomotiv pazarında aylık bazda en son düşüş Ağustos 2022’de gerçekleşmişti.

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Ocak-Nisan döneminde ise otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 artarak 371 bin 438 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 16.62 artışla 294 bin 837 adet seviyesine çıkarken, hafif ticari araç satışları da yüzde 5.2 oranında azaldı ve 76 bin 601 adede düştü.

DOĞRU GÖSTERGE MAYIS AYI OLACAK

ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, sonuçlara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Mayıs sonuçları bu yıl pazarın nasıl seyredeceği ile ilgili önemli bir ‘değerlendirme’ ayı gibi görülecektir. Şu anda sektördeki mevcut uygulamaların üzerine ilave önlemler gelirse, pazar hızında daha da ciddi bir düşüş söz konusu olabilecektir. Önümüzdeki aylarda yavaşlamanın devam edeceğini öngörüyoruz. 2024 ve 2025’in sektör açısından kolay olmayacağını düşünüyorum.”