Savunmada yerlilik artacak, daha fazla istihdam sağlanacak

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, gelecek yıl savunma sanayisinde yürütülecek faaliyet ve projelerle bu alandaki hedeflere de yer verildi. AA muhabirinin programdan yaptığı derlemeye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek çalışmalarda temel amaç, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını sürekli gelişim anlayışıyla azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkanlarla karşılamak, savunma ihracatını artırmak üzere savunma sanayisi ekosistemini güçlendirmek ve edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımını sağlamak olacak.

Bu doğrultuda, milli teknolojiler ve yerli imkanlarla savunma sanayisinde dışa bağımlılığı asgari seviyeye indirecek projeler hayata geçirilecek. Yürütülecek savunma projeleri belirlenirken ve mevcut projeler yürütülürken, ürünlerin teknik özelliklerinin giderek geliştiği ileri versiyonların oluşturulması ve farklı harekat ihtiyaçlarına ve görev alanlarına hitap edebilecek ürün ailesine sahip olunmasına yönelik çalışmalara devam edilecek.

Savunma sanayisinin mevcut kabiliyetlerini belirlemek üzere tüm ülkeyi kapsayacak şekilde endüstriyel yetkinlik veri altyapısı geliştirilerek yetenek envanteri (YETEN Projesi) oluşturulacak. Yürütülecek savunma projeleri belirlenirken ve mevcut projeler yürütülürken savunma sanayisi yerlilik oranı artırılacak.

SAVUNMA SANAYİSİ FİRMALARINA ÇOK YÖNLÜ DESTEK

Savunma sanayisi ekosistemini güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak üzere, nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim altyapısını güçlendirmek, başta KOBİ'ler olmak üzere sektör firmalarına destek sağlamak, ihracatı ve ekosistemdeki iş birliğini artırmaya yönelik tedbirler almak bu dönemin öncelikleri arasında bulunuyor.

Bu kapsamda, Savunma Sanayii Akademisi tarafından sektöre yönelik eğitimler düzenlenecek.

Vizyoner Genç Projesi kapsamında gençlere savunma sanayisine ilişkin güncel haberler, kişisel gelişim ve kariyer alanlarında mevcut yaklaşımlarla tavsiyeler, güncel staj ve iş olanaklarına ilişkin bilgiler sunulmaya devam edilecek.

Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ile savunma sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin yetenek ve nitelik envanterleri oluşturularak gelişmeye açık alanlarının tespit edilmesi ve firmaların desteklenmesi sürdürülecek.

Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında KOBİ'ler dahil tüm savunma sanayisi firmalarına finansal destek sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilecek.

İhracatın geliştirilmesine yönelik oluşturulan Uluslararası İşbirliği Stratejik Planı kapsamında ihracatı artırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. Sektörde ortak akıl çalıştayları, bölgesel sanayi, teknopark, kümelenme ve organize sanayi bölgesi buluşmaları gibi etkinlikler düzenlenecek.

FARKLI SEKTÖRLERE TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Savunma sanayisi teknolojilerinde dönüşümün yönetilmesini sağlamak ve teknolojik olarak birbirini besleyebilecek sektörlerde çoklu kullanımı yaygınlaştırarak milli teknoloji hamlesine hız kazandırmak da öne çıkan başlıklardan biri olacak.

Bu doğrultuda, teknoloji panelleri ve odak teknoloji ağları (OTAĞ) düzenlenerek teknoloji bazlı Ar-Ge yol haritası oluşturulacak, gelişen teknolojilerin takibiyle ihtiyaçlar yeniden gözden geçirilerek güncellenecek.

Teknoloji bazlı Ar-Ge yol haritası kapsamında projeler yürütülecek ve yatırımlar gerçekleştirilecek. Sektör Kabiliyet Atlası ve Adaptif Dönüşüm Projesi hayata geçirilecek.

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında yapılacak çalışmalarla savunma sanayisindeki yerlilik oranının 2021'de yüzde 71'e, savunma ve havacılık yurt dışı satış gelirlerinin 6,2 milyar dolara, savunma ve havacılık sanayisi cirosunun 19,7 milyar dolara ve istihdamının 81,5 bine ulaşması hedefleniyor.