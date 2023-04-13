Savunma Sanayii’nden yenilikçi teknoloji firmalarına yatırım fonu

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SSB öncülüğünde, savunma sanayisinin dışa bağımlılığını azaltmak, özellikle sivil alanda da kullanılabilecek yenilikçi teknolojiler geliştirmek amacıyla, 2021 yılında 'Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' kuruldu. Savunma Sanayii Teknolojileri (SSTEK) Genel Müdürlüğü, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım gibi yatırımcıları da bulunan fonun ilk yatırımının, Beam Teknoloji'ye yapılması kararlaştırıldı. SSB Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SSTEK Genel Müdürü Ahmet Çağrı Özer, siber güvenlik firması Beam Teknoloji'nin Genel Müdürü Mehmet Çakır, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Genel Müdürü Elif Altuğ, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Çelik, Ziraat Katılım Bankası Bölüm Başkanı Emre Birgen ile savunma sektörü temsilcileri yer aldı.

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'ELDE EDİLEN BAŞARILARDA BİRÇOK PAYDAŞIMIZ VAR'

Savunma Sanayii Başkanı Demir, teknolojinin çok farklı boyutlara sahip olduğunu ve bu durumun da iş birliğini, ortak çalışmayı gerekli kıldığını söyleyerek, "Ülkemizin artık teknoloji ithal eden değil teknolojiyi ihraç eden bir ülke konumuna doğru emin adımlarla yürümeye başladığını görüyoruz. Teknoloji üretmek, sürekli teknoloji yarışında durmadan yenilikler yapmak aslında olmazsa olmaz bir konudur. Elde edilen başarılarda devlet şirketlerimizden vakıf şirketlerimize, özel şirketlerimizden teknoparklarımıza kadar birçok paydaşımız var. Tabii bu işleri yaparken en büyük desteğimiz Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik ve vizyon. Bu destekle beraber emin adımlarla yürümenin geleceğe doğru çok daha güzel sonuçlar doğuracağını bekliyoruz" dedi.

'İLERİ TEKNOLOJİLERE YATIRIM YAPMASINI BEKLİYORUZ'

SSTEK Genel Müdürlüğü'nün girişimleri ile ilgili bilgi veren Demir, "SSTEK; Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası'nın kapısını çaldı. Çok olumlu yaklaştı arkadaşlarımız. Zaten gerek bankalarımız gerek katılım bankacılığı, savunma sanayisi söz konusu olduğunda her türlü desteği her ortamda verdi. Şirketlerimiz, onların kapısını çaldığında da destekleri verdiklerine çok yakından şahit olduk. Bu katılımcılarımızla beraber fonumuzu kurduk. Fonumuzun ileri teknolojilere yatırım yapmasını bekliyoruz. Uzunca değerlendirme süreçleri oldu. Bu süreçlerin biraz daha hızlı gitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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'ETKİN REKABETE İNANIYORUZ'

SSTEK ile beraber nokta Teknoloji alanlarına yatırım yapacaklarını söyleyen Demir, "Örneğin günümüzün en popüler konularından birisinin, siber güvenlik alanında olduğunu görmek de geleceğe yönelik vizyonumuz açısından önemli. Gerek SSTEK'in ortak olduğu gerek bizim fonumuzun ortak olduğu şirketlerimiz, aslında onlara motivasyon sağlamayı amaçlıyor. Bu şu anlama gelmiyor; benzeri alanda iş yapan, ortak olduğumuz şirketlerimiz var, 'devlet yanımızda, bize tercih edin' gibi bir ayrımcılık yapmamalarını bekliyoruz. Çünkü biz, etkin rekabete inanıyoruz. Bizim fonumuzun katkısı sadece o teknolojiye inanmamızdan gelir. Onların iş alırken, piyasada teklif verirken devletin bir avantaj sağlamasını beklemiyoruz" dedi.

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Fonun orta vadede 1 milyar lira büyüklüğe ulaşmasını hedeflediklerini bildiren Demir, savunma sanayisine yapılan katkıları nedeniyle yatırımcılara teşekkür etti. Yapılan yatırıma ilişkin imzalar atıldıktan sonra ise hatıra fotoğrafı çektirildi. (DHA)