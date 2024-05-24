Savaşın vurduğu çarkı kadın kumaşı döndürdü

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1952’den bu yana erkek giyimine yönelik kumaş üreten Türkiye’nin köklü üreticilerinden Altınyıldız; içerideki kur sorunu, dışarıda ise talep daralmasını üniforma ve kadın giyim kumaşı üretimiyle aşmaya çalışıyor.

Osman Boyner’in 70 yıl önce kurduğu ve o tarihten bu yana aralıksız kumaş üretimi yapan şirket, 2010’da fabrikayı Çerkezköy’e taşımıştı. Önceki gün Altınyıldız’ın CEO’su Yavuz Sökün, ekonomi basınını fabrikada ağırladı, yurt içi ve küreselde yaşanan gelişmeleri, bu süreçte üretim ve ihracatın seyrini anlattı.

Sökün’ün verdiği bilgilere göre son iki yılda Altınyıldız’ın satış hacmi yüzde 30 arttı. Bu artışın tamamına yakını ihracattaki büyümeyle elde edildi. Aynı dönemde ihracat yüzde 70 yükselerek 30 milyon dolara ulaştı. Sökün, ihracatın yüzde 50-60’ını ise kadın giyim kumaşının oluşturduğunu söyledi. Bu, erkek giyimle adını duyuran bir üretici için önemli bir detaydı. Sökün, İhracattaki ciddi büyümede bir diğer etkenin de, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) vesilesiyle girdikleri kurumsal üniforma pazarı olduğunu anlattı. Kurumsal üniforma hikâyelerinin 2017’de başladığını belirten Sökün, bugün üretimin yüzde 20’sini bu kaleme ayırdıklarını vurguladı. Sökün, “Küresel talepteki durgunluğu üniforma ve kadın kumaşıyla aştık” dedi.

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Elif Ateşok Şatıroğlu - Yavuz Sökün

SAVAŞ SONRASI YÜZDE 70 KAYIP

“Şu anda yaşanan krizin ana sebeplerinden biri Rusya-Ukrayna savaşı” diyen Sökün, “Savaş özellikle Alman müşteri çok etkiledi. Çünkü Almanya’nın erkek giyiminde ana pazarı Rusya ve Ukrayna idi. Bu da birçok müşterimizi durma noktasına getirdi. Almanya’da yüzde 70-80 pazarımızı kaybettik. Buradaki kaybı üniforma işiyle ya da diğer pazarlarla aşmaya çalıştık” dedi.

6 milyon metrelik üretim kapasitesine rağmen, savaş nedeniyle bu yıl 5 milyon metrelik bir bütçe yaptıklarını söyleyen Sökün, “Bunu ABD, İtalya ve İspanya ile kapattık. Çok ağır yaralamadı” diye konuştu.

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TSK, ABD VE KATAR ORDUSUNA ÜNİFORMA

Sökün, kurumsal üniforma pazarına girişlerinin TSK vesilesiyle nasıl olduğunu ise şöyle anlattı: “2017’de TSK bizden kumaş tasarımı istedi. Arkadaşlarımız çeşitli kumaş geliştirmeleri yaptı; komutanlar giydi, beğendi. Şu an Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda kullanılan kumaşları geliştirmiş olduk.Üniforma işinde TSK vesile oldu bize. Katar ve ABD ordusuna da işler yaptık. Katar ordusunun ve resmi üniformalarının tamamına yakınını biz üretiyoruz. Geçen yıl toplamda 720 metrelik satışımız oldu. Bu seneki hedefimiz 1 milyon metre. Toplam üretim hedefimiz ise 5 milyon metre. Yani yüzde 20’sini üniforma oluşturuyor.”

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İHRACATÇININ EN BÜYÜK SORUNU KUR

Yün başta olmak üzere hammadde maliyetlerinin dolar bazında son iki yılda stabil gittiğini anlatan Altınyıldız CEO’su Yavuz Sökün, “Türkiye’de bütün ihracatçıların bir kur sorunu var. Kurun sabit kalması bizim için hammaddeden daha büyük problem şu anda” dedi. Çerkezköy’de 1000’e yakın fabrikanın olduğu; büyük çoğunluğunun da ihracat yaptığı bilgisini veren Sökün, “Hepsinin sorunu kur” diye konuştu.

5.5 MİLYON $’LIK YATIRIM YAPACAK

ALTINYILDIZ CEO’su Yavuz Sökün, 62 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 125 bin metrekarelik arazi üzerindeki Çerkezköy fabrikasında yaklaşık 1000 çalışanla üretim yaptıklarını söyledi. “2023’te 2.1 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bu yıl da yaklaşık 5.5 milyon dolarlık yatırım yapacağız” diyen Sökün, “Yatırımları daha çok enerji, teknoloji ve dokuma gibi alanlarda gerçekleştirdik” dedi.