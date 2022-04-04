Şarj ağı kuran ‘hızlı’ olmak zorunda

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EPDK’dan lisans alan şarj ağı işletmecisi, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde en az 50 adet şarj ünitesi kurmak zorunda. Ayrıca, bu 50 istasyonun 5 farklı ilçede yer alması gerekiyor. Öte yandan, EPDK açıklamasında kurulacak hızlı şarj istasyonlarının oranı da belirtildi. Şöyle ki, şarj ünitelerinin en az yüzde 5’i ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında bulunan otoyollarda kurulacak. Bu otoyollarda yer alan ünitelerin en az yüzde 50’sinin DC yani hızlı şarja sahip olması gerekecek.

YÜZDE 5’İ HIZLI ŞARJ

Örneğin, 80 istasyon kuran bir şarj ağı işletmecisi, bu istasyonların en az 4’ünü Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında bulunan otoyollara kurması gerekiyor. Bu 4 istasyondan 2’sinin de 50 kilovat (kW) ve üzeri güçteki hızlı şarj niteliğinde olması zorunlu. Diğer taraftan, Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nin ilgili maddesi çerçevesinde şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunda bulunacak tüzel kişiler için asgari sermaye tutarının 4 milyon 500 bin lira olması da kararlaştırıldı. Şarj ağı işletmeci lisansına ilişkin 2022 yılında uygulanacak olan lisans alma bedeli 300 bin lira, lisans tadili bedeli 14 bin lira ve lisans sureti çıkartma bedeli de 3 bin lira olarak belirlendi.

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DESTEK GELMİŞTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı geçtiğimiz günlerde elektrikli araç şarj altyapısını destekleyecek önemli bir karar almıştı. Buna göre, hızlı şarj istasyonu yatırımı yapanların yüzde 75’ine ve 20 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verileceği bildirilmişti. Türkiye’de hali hazırda 3 bin 500 civarında şarj istasyonu bulunurken, bu istasyonların yaklaşık bin adedini özel kullanım amaçlı istasyonlar, kalan ortalama 2 bin 500 adedini de halka açık istasyonlar oluşturuyor. İstasyonların büyük bölümünde normal akım (AC) şarj üniteleri bulunurken, hızlı şarj istasyonları (DC) sayı olarak 3’te 1’ini kapsıyor. Bakanlığın aldığı kararda özellikle ‘hızlı’ şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımların destekleneceğinin açıklanması söz konusu şarj istasyonlarının sayısının arttırılmasında önemli rol oynayacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, önümüzdeki iki yılda şarj istasyonu sayısının iki kat artacağını da belirtiyor.