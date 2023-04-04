Şantiyeler işçi bekliyor... İnşaatlar artıyor ama çalışan bulmak giderek daha zor

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Yurtdışına giden işgücü ve yeterli sayıda eleman yetişmemesi, inşaat sektöründe yeni bir krize neden oluyor. Sektör temsilcilerine göre bugün artan maliyetlerin yanında bir diğer önemli bir sorun da yeteri kadar işçi olmaması. Pandemi sonrası başlayan sorunun depremle birlikte arttığını belirten sektör temsilcileri acil önlem alınması gerektiğine dikkat çekiyor. “Önce ne kadar işçi gerektiği tespit edilmeli” diyen inşaat sektörünün dernek başkanları, yurtdışına işçi gönderiminin belli bir süre durdurulmasını, giden işçilerin dönmeleri için teşvik edilmesini, Türkiye’ye yurtdışından işçi getirilmesini ve mesleki eğitimle yeni işgücü yaratılmasını öneriyorlar.

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İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, yaklaşık bir yıldır inşaat sektöründe işçi sorunu yaşandığını söyledi. Depremle birlikte 11 ilde artacak inşaat çalışmalarıyla sorunun büyüyeceğini belirten Durbakayım süreci şöyle anlattı; “Çalışanların yurtdışını ya da kamu işlerini seçmesi özel sektörde sorun yaratıyor. Mühendis var ama ara elaman bulamıyoruz. Taşeronlar da durumu biliyor ve fiyat artırıyor. Firmalar mecbur kaldığı noktada kabul ediyor. Belli meslek grupları da kendi aralarında örgütlenip fiyatları artırıyor. İş makineleri ve bunları kullanacak kişiler noktasında da sorun var. Şimdi yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle iş makineleri bu illere gitti. Oradaki inşaatlar artınca diğer illerde işçi problemi daha da büyüyecek.” Soruna acil çözüm beklediklerini belirten Durbakayım, “Pandemi gibi zorlu bir süreçten geçtik ve inşaatlarda istediğimiz hızı yakalayamıyoruz. Bir an önce firmalara da yetki verilip eleman yetiştirmenin önünü açmalıyız” diye konuştu.

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Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu da inşaat sektöründe işçi sorunu yaşandığını, hatta deprem bölgesinde işçilerin şartlar nedeniyle ek ücretler talep etmeye başladığını söyledi. Pandemiyle başlayan bu sorunun giderek arttığını ve depremle derinleştiğini belirten Kalyoncu, ‘işgücü planlaması’ yapılmasını önerdi. Kalyoncu, “Ülkemizde yapılacak altyapı çalışması, deprem bölgesinde yapılacak konut sayısı belli. Özel sektörde de üretim kapasitesi öngörülebilir. Tüm bunlar bir araya getirilip işgücü ihtiyacı ve mevcut rakamlar karşılaş-tırılmalı. Sonrasında bir yol haritası hazırlan-malı ve önlemler alınmalı” dedi. Türkiye’de son yıllarda çok sayıda işçinin yurtdışına yöneldiğini belirten Kalyoncu, “Bu işgücü nasıl geri getirilir, ülkede nasıl yeni işgücü yaratılır düşünülmeli. Ayrıca daha sonra Türkiye’ye yurtdışından işçi getirilmesi gerek mi, incelenebilir. Evet bugün işçi sorunu var ama Türk yapı sektörü dinamik ve sorunlarla baş edebilecek güce sahip. Yapılacak çalışmalarla bunu aşarız” ifadelerini kullandı. İnşaat malzemeleri tedariğinde ise bir sorun öngörülmediği belirtiliyor. Doğru koordinasyonla hem deprem bölgesi, hem de diğer iller için yeterli malzeme üretimi yapılacağını belirten Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Deprem bölgesindeki sanayi şirketlerinde hem göç hem de yaşanan travma nedeniyle işçi bulma sorunu ve buna bağlı kapasite kayıpları oldu. Ama tüm Türkiye genelinebakarsak bir kapasite sorunu öngörmüyoruz” şeklinde konuştu.

ÜÇ ÖNERİ SUNULDU

“Nitelikli işçi bulamıyoruz” diyen inşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, “Üyelerimizden bu konu için çok sayıda şikâyet alıyoruz. Hem işçi yok hem de istenilen rakamlar beklenenin çok üzerinde. Bir ihaleye teklif verilmiş, orada hesap edilen işçi gideri iki katına çıkmış. Şimdi o firma nasıl süreci tamamlayacak? Nitelikli bir ustanın günlük yevmiyesi 1000-1200 liraya ulaştı. Üstelik deprem bölgesinde binlerce konut yapılacak. Bunların hızlıca tamamlanması için de sorunun çözümü önemli” şeklinde konuştu. İşçi sorunu için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yaklaşık bir ay önce görüştüklerini belirten Tellioğlu, önerileri şöyle sıraladı:



- 2023 yılı sonuna kadar inşaat sektörü çalışanlarının yurtdışına çalışmaya gitmesi durdurulmalı.



- Bize uyumlu ülkelerden, işçi getirilmesi kolaylaştırılmalı.



- Meslek lisesi sayısı artırılarak yeni eleman yetişmesi sağlanmalı.



