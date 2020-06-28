Sanayinin 'enerjisi' yükseliyor

Koronavirüs döneminde çok sayıda işletme ve üretim tesisi faaliyetlerine ara verirken, bazı kuruluşlar da salgından korunmak için evden çalışma modeline geçti. Bu dönemde sanayi tesislerindeki yavaşlama elektrik tüketimine de yansımış ve sanayideki tüketim yaklaşık yüzde 20 düşüş göstermişti. Aynı dönem içinde vatandaşların evde kaldığı süre arttığı için evlerdeki tüketim ise yüzde 15 yükselmişti. Evlerdeki elektrik üretimindeki artışın en büyük nedeni fırın, çamaşır ve bulaşık makinası gibi yüksek tüketime sahip cihazların daha fazla kullanılması oldu. Türkiye genelindeki elektrik tüketimi ise salgın döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalmıştı.

DURUM TERSİNE DÖNDÜ

Normalleşme döneminde sanayi tesislerindeki üretim bantlarının yeniden çalışması ve tesislerin çalışanlarını geri çağırması ile beraber haziran başı ile birlikte bu tablo tersine dönmeye başladı. Haziran ayının ilk 3 haftalık bölümünde Türkiye genelindeki elektrik tüketiminde geçen ayın aynı dönemine göre yüzde 14 artış görüldü. OSB’lerdeki artış ise daha hızlı oldu. Salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında ağır sanayinin yavaşlamasının tüketimde sert bir düşüşe neden olduğunu belirten uzmanlar salgının seyrinin bu şekilde devam etmesi durumunda sanayide elektrik tüketim artışının temmuz ayında da süreceğini belirtiyor.



Türkiye’de ve dünyada üretilen elektriğin büyük bölümünü sanayi kuruluşları tüketiyor. Bu durum verileri de yansıyor. 2019’da Türkiye’deki elektrik tüketiminin yüzde 41.14’ü sanayi tarafında gerçekleşirken, bu ticarethanelerde yüzde 28, meskenlerde yüzde 24.6, tarımsal sulamada yüzde 3.7, aydınlatmada ise yüzde 2.2 oldu. 2019’da toplam elektrik tüketiminin yüzde 17.2’si İstanbul’da yapıldı. Onu yüzde 6.8 ile İzmir, yüzde 6.1 ile Ankara, yüzde 5.2 ile Bursa ve yüzde 4.3 ile Kocaeli takip etti.

OSB’LERDE ARTIŞ YÜZDE 30'U AŞTI

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalarla ticarethanelerin elektrik tüketiminde nisan ve mayıs ayları süresince keskin düşüşler yaşandığına işaret eden KOLEN Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, “Ticarethanelerin elektrik kullanımında keskin bir çıkış yaşanıyor. Mayıs ayına geldiğimizde 2019’un aynı dönemine göre yüzde 20’lere varan düşüşleri gördük. Haziran ayının ilk 21 gününde ise tüketimdeki düşüş yerini artışa bıraktı. Temkinli olmayı bir yana bırakmadan yüzde 15’lik bir artıştan söz edebiliriz. Kimi OSB’lerdeki elektrik tüketimi haziran ayının ilk yarısında yüzde 31 oranında arttı. Temmuz ayında alacağımız verilerle hane ve ticarethane tüketimindeki belirgin farklılıkları görebileceğiz. Elektrik tüketimimiz artıkça, ekonomik toparlanma da hız kazanacak. Temmuz ayında mevsimsel etki anlamında elektrik tüketiminde ciddi bir yükseliş bekliyoruz” dedi.