Sanayide güçlü artış

Sanayi üretim endeksi, Aralık 2020’de aylık bazda yüzde 1.3, yıllık bazda yüzde 9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen yıl aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019’un aynı ayına göre yüzde 9 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 12.1 artış oldu.

ALT SEKTÖRLER

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2020’de madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.9 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1.3 arttı. Söz konusu ayda, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.4 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.4 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10.1 artış kaydetti. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 4.8 arttı.

FIRSATA ÇEVRİLDİ

Analistler, koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşandığı dönemde sanayi üretiminin iyi bir performans gösterdiğini kaydederek, Türk sanayicisinin salgının oluşturduğu kriz ortamını fırsata çevirmeyi başardığını ifade etti. Salgınla birlikte bir değişim sürecine giren tedarik zincirlerinde Türk sanayicilerin hızlı davrandığını ve Türkiye’nin jeopolitik konumunu oldukça iyi kullandığını belirten analistler, özellikle Avrupa tarafında önemli talep artışlarının yaşandığını kaydetti. Uzmanlar 3. ve 4. çeyrek sanayi üretim verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle yılın tamamındaki büyüme rakamlarının tekrar yukarı yönlü revize edilebileceğini dile getirdi.

G-20 ÜLKELERİ ARASINDA TÜRKİYE İLK SIRADA

Pandemi yılının son ayında da sanayi üretiminin piyasa beklentilerinin üzerinde artışını sürdürdüğünü belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Aralık ayında G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok arttıran ülke olduk” dedi. Varank sanayi üretimine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Yılın son çeyreğinde sanayi üretiminde gözlenen güçlü artış, Türkiye’nin 2020’yi pozitif büyüme ile kapatacak birkaç ülkeden biri olacağını teyit etti. Ekonomi ve hukuk alanındaki reform irademiz ve sanayicimizin gayreti ile kaliteli ve istikrarlı büyüme hedefimizi sürdüreceğiz.”

SALGINA RAĞMEN REKOR KIRILDI

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine bakıldığında, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü Mart 2020’de 114 seviyesinde bulunan arındırılmamış sanayi üretim endeksi, bir ay sonra dip yaparak nisanda 78.2’ye kadar geriledi. Salgına yönelik tedbir ve önlemlerin etkisiyle bu seviyeden yükselişe geçen endeks, geçen yıl mayısta 84.1’i gördükten sonra, haziranda da salgın öncesi seviyesine ulaştı ve 114.1’e yükseldi Geçen yılın son 4 ayında yükselen ve 130’lu seviyelerin üzerine yerleşen endeks, aralıkta 144.5’e ulaştı. Endeks, 2020 yılının son ayında, TÜİK’in 1986’dan itibaren yer verdiği verilerdeki en yüksek seviyesini gördü ve rekor kırdı. 2018 yılını 12 aylık ortalamada 114 seviyesinde tamamlayan endeks, 2019’u 113,3 seviyesinde geride bırakmıştı. Endeks, salgının etkili olduğu 2020 yılında ise 115.8 ortalamayı gördü.