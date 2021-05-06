Sanayiciler Çin pazarına hazırlanıyor

İSO’nun stratejik ortaklık kurduğu EU China SME Centre’ın Avrupa ve Çin’de 270’in üzerinde devlet kurumu ve ticari destek kuruluşuyla işbirliği ve Pekin’de yerel bir ofisi bulunuyor. Bahçıvan, İSO’nun 2008 yılında beri paydaş olarak yer aldığı Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) projesi kapsamında faaliyetlerini yürüten EU China SME Centre ile başlattıkları işbirliği için “İşbirliği anlaşması ile önümüzdeki aylarda bir dizi eğitim düzenleyeceğiz.

Çin pazarı ile ilgili danışmanlık hizmeti verereceğimiz iş birliği, sanayicimizin Çin pazarında iş yapmaya hazırlanmasına önemli katkıda bulunacak” dedi.

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