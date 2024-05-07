Sanayiciden yeni göç yasası talebi! ‘Nitelikli ve niteliksiz göçmen ayrımı yapılmalı’

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ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nın açılışında konuşan Başkan Ardıç, IMF’nin Yapay Zeka Hazırlık Endeksi’ne göre yapay zekanın, dünya çapındaki işlerin neredeyse yüzde 40’ını etkileyeceğini vurguladı. “Eğitim, istihdam, girişimcilik, teknoloji ve sanayi politikalarının yeniden tasarlanması yanında, biz sanayicilerin de kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Ülkemiz insan kaynağı nitelik ve nicelik olarak yeterli değilse bu kaynağı diğer ülkelerden geçici olarak karşılamamız düşünebilir” diyen Ardıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

3 KRİTERLE TESPİT

“Ülkemizin, bugün ihtiyaç duyduğu ve orta vadede ihtiyaç duyacağı öngörülen hedef alanlarda, sektörlerde, mesleklerde ve bölgelerde nitelikli göçmenlere öncelik vererek, niteliksiz göçmen kabullerini ise sınırlandırmalı. 3 kriterle; hedef sektör, ülke ve barınma alanı tespit edildiği takdirde yabancı işçi çalıştırılabilir. Özbekistan vatandaşları bebek, yaşlı bakımı ile servis hizmetlerinde başarılı. Çoban yani sürü yöneticisine ihtiyacımız olduğu malum. Afganlar da bu alanda başarılı. Dolayısıyla düzensiz ve yoğun göç kontrol altına alınıp, nitelikli-niteliksiz göçmen ayrımı yapan bir göç yasası çıkarılmalı; göç bakanlığı kurulmalı.Ülkemiz, 2023 Dünya Dijital Rekabet Gücü sıralamasında 64 ülke arasında 53’üncü oldu. 2020 yılında 63 ülke arasında 44’üncü sıradaydı. Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 kavramlarından sıkça söz ediyoruz. Fakat üretim süreçlerinde kullanamıyoruz.”