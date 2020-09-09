Sanal POS başvurusu dijitale taşındı

iPara, yeni dönem güçlü büyüme hedeflerine yönelik çalışmalarına müşterilerinin hayatını kolaylaştırarak devam edeceğini duyurdu. Hizmet almak isteyen şirketler için yeni sistem geliştirdiklerini belirten iPara Genel Müdürü Burhan Eliaçık, Üye işyerlerimizin işini kolaylaştırmak adına başvuru süreçlerimizi dijitale taşıdık. Böylelikle uzun başvuru sürecini kısaltıp müşterilerimize daha hızlı hizmet vereceğiz. iPara üye işyeri olmak isteyen firmalar online olarak başvurularını tamamlayıp, çalışacakları komisyon oranlarını şeffaf bir şekilde öğrenebiliyor. Bu sistemle, evraklarını yükleyerek, başvuru sonucunu e-posta hesapları üzerinden takip edebiliyor. Yakın zamanda üye işyerlerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap veren, ayda 4 bin TLye varan tasarruf sağlayan İndirim Dünyası platformumuzu hayata geçirmiştik. Önümüzdeki süreçte de müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizi geliştirmeye ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz dedi.