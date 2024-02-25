Salacak böyle olacak

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Üsküdar ile Harem arasındaki sahil bandını tamamen değiştirecek projede, gidiş ve geliş olarak düzenlenen araç yolu ile kıyı boyunca devam edecek sürekli bisiklet yolu, tramvay yolu, kafeterya, oturma-dinlenme alanları, açık hava çalışma alanları, çocuk oyun elemanları, sanat yerleştirmeleri ve yeşil alanlar, kitapçı gibi servis birimleri tasarlandı.

NOSTALJİK TRAMVAY

Toplam 6 duraktan oluşacak Üsküdar-Harem Nostaljik Tramvay Hattı’nın uzunluğu 1.5 kilometre olacak. Tramvay hattı Şemsi Paşa Camisi’nin önünden başlayarak Rumi Mehmet Paşa, Kız Kulesi, Salacak ve İhsaniye duraklarını geçecek, Harem girişindeki Sahil Yolu Durağı’nda son bulacak. Toplam 3 araçtan oluşan 52 yolcu kapasiteli, saatte 12 kilometre hız yapacak tramvay yerli üretim olacak ve şarjlı batarya ile çalışacak. Toplam seyahat süresi 10 dakika olan hat, tek yönde saatle 281 yolcu taşıyacak.

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30 BİN M2 YEŞİL ALAN

- Projede yaya yoluna 292, kıyı tarafına ise 486 adet ağaç dikilmesi planlandı. Kıyı boyunca oturma dinlenme alanlarına entegre şekilde 2 bin 400 metrekare yeni yeşil alan oluşturuldu. Böylece, kara ve kıyı boyunca toplam yeşil alan miktarı 30 bin metrekareye ulaşacak.

ÖNÜMÜZDEKİ AY AÇILIYOR

- İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay proje hakkında şunları söyledi: “Salacak kıyı bandını önümüzdeki ay, nostaljik tramvayı ise yıl sonuna doğru hizmete açacağız. Salacak’tan baktığımızda bir tarafta Sarayburnu, bir tarafta Galata’yı görüyorsak, karşıdan bakıldığında da falezleri hissetmiş olacağız. Bunun için özel taşlar kesildi. Kız Kulesi’nin karşısında tasarlanan seyir terasının bulunduğu alan falezleri simgeleyen görünümü alacak.”