Sahte paraları bankamatikle piyasaya sürdüler

Haberin Devamı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte para suçlamasıyla 14 kişi hakkında iddianame düzenledi. İddianameye göre Gebze’de bir banka çalışanı 28 Ekim 2020’de Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne başvurdu. Banka çalışanı, 2 gün önce yaptıkları kontroller sırasında bir BTM (birçok on-line işlemin yapıldığı yeni nesil makineler) içerisinde 2 adet 100 TL’lik sahte banknot tespit ettiklerini, genel merkezde yapılan araştırmada bir kişinin sahte paraları BTM üzerinden hesaba yatırdıktan sonra BTM’den gerçek para çektiğini tespit ettikleri yönünde şikâyette bulundu. Banka memuru şikâyetinde aynı kişilerin şehrin çeşitli noktalarında bulunan ATM’lere de sahte para yatırdıklarını, daha sonra ATM’lerden gerçek para çektiklerini de belirtti. Şikâyetle ilgili soruşturma başlatılırken sahte paralar incelenmek üzere Merkez Bankası (MB) Kocaeli Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

USTALIKLA YAPILMIŞ

Haberin Devamı

Merkez Bankası Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda sahte paraların ‘özen’ ve ‘ustalıkla’ yapıldığı, uzman veya veznedarlarca sahte olduklarının anlaşılacağı belirtildi. ATM’lerdeki güvenlik kameraları görüntülerinin incelenmesi sonucunda paraları yatıran şahısların kimliği tespit edildikten sonra şüphelilerle ilgili teknik takip başlatıldı. 15 Şubat 2021’de Bayrampaşa Otogarı’nda rutin uygulama yapan polisler İslam E. İle Kadir G.’yi 23 bin 600 TL’lik sahte para, 11 farklı kişiye ait bankamatik kartları, cetvel ve para dedektörü gibi malzemelerle yakaladı. 23 Şubat 2021’de Gebze, İstanbul, Ordu ve Mersin’de yapılan eşzamanlı operasyonlarla diğer şüpheliler de yakalandı.

20 Eylül’de hazırlanan iddianame dolandırıcıların nasıl sahte para ürettiklerini de gözler önüne serdi. İddianamede dolandırıcıların orijinal 100 TL’lik banknotların ön yüzündeki Atatürk fotoğrafını keserek Atatürk resminin bulunduğu tarafı temin ettikleri sahte paralarla birleştirip ‘bankamatiklik’, geriye kalan orijinal para parçasını da yine sahte paralarla birleştirerek ‘dandik’ olarak adlandırdıkları iki para türü ürettiklerine yer verildi. Dolandırıcıların ‘bankamatiklik’ paraları eski tip ATM’lere yatırarak gerçek para ile değiştirdiği, ‘dandik’ paraları ise irtibatlı oldukları kişilere satış yaparak piyasaya sürdükleri veya yarım haldeki bu orijinal paraları Merkez Bankası aracılığıyla yeniledikleri iddianamede belirtildi. Bu yöntemle dolandırıcıların Kocaeli, İstanbul ve Gebze’de, bulunan ATM’lere 143 kez sahte para yatırdıklarına da değinildi.

ŞİFRE: AYRAN!

Haberin Devamı

Dolandırıcıların bankamatik kartlarını kullandıkları kişilere işlem karşılığında bir komisyon verdiği de ifade edildiği iddianamede şüphelilerin telefon konuşmalarında hesabına para yatıracakları kişilere ‘ekmek’, sahte paralara ise ‘ekmek ve ayran’ adını verdikleri belirtildi. İddianamede 10’u tutuklu 14 sanık hakkında, 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ancak iddianameyi değerlendiren Mersin 10. Ağır Ceza Mahkemesi yetkisizlik kararı vererek dosyayı Gebze 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Burası ise suçun ilk başlangıç yeri ile son bulduğu yerin Mersin olduğu gerekçeleriyle 11 Kasım’da karşı yetkisizlik kararı vererek uyuşmazlığın çözümü için dosyayı Yargıtay’a gönderdi.

Haberin Devamı

'SAHTE PARA ÇEKTİ ŞİKAYETÇİ OLDU'

İddianamede yer alan bilgiye İstanbul’da yaşayan bir vatandaş Bakırköy Adliyesi’nde bulunan bir ATM’den para çektikten sonra ATM’nin verdiği 4 adet 100 TL’lik banknotların sahte oğlunu anlayarak şikâyette bulundu. Vatandaşın şikâyeti üzerine açılan soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma ile birleştirildi.